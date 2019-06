Stiri pe aceeasi tema

- 20 de zile de caldura letala pe an. Ecosisteme prabusite. Mai mult de un miliard de oameni stramutați. Toate aceste sunt scenarii probabile care vor devasta societati pana in 2050, daca nu se vor lua masuri rapide si concrete pentru a opri incalzirea globala, conform raportului unui think tank sustinut…

- Schimbarile climatice din ultima jumatate de secol au sporit inegalitatea intre tari, ducand la reducerea cresterii economice in tarile cele mai sarace, in timp ce, prosperitatea in unele dintre cele mai bogate tari a crescut considerabil, arata un nou studiu, a transmis BBC.

- Tornadele nu pot fi anticipate de autoritați, iar cel mai bun mod pentru a ne proteja este fuga… sa fugim din calea lor. Atenționarea vine din partea directorului ANM, Florinela Georgescu. Administrația Naționala de Meteorologie a transmis șase mesaje de avertizare pentru vremea severa inainte ca fenomenul…

- Datele obtinute in urma masuratorilor satelitare ale suprafetei Pamantului confirma ca incalzirea globala determina cresterea temperaturii planetei, relateaza miercuri Press Association. Un sistem satelitar cu tehnologie in infrarosu utilizat pentru inregistrarea tendintelor de evolutie a temperaturii…

- Numarul tot mai mare de ani cu temperaturi foarte ridicate, cresterea zonelor semi-aride: incalzirea globala afecteaza aproape 70% din populatia Spaniei, sau 32 de milioane de locuitori, potrivit unui studiu al Agentiei Meteorologice spaniole (AEMET), publicat marti, relateaza AFP. 'Treizeci…

- David Attenborough sustine ca ar incerca sa il convinga pe Donald Trump, care este, potrivit naturalistului britanic, ''orb'' la efectele incalzirii globale, ca acest fenomen reprezinta o amenintare reala, relateaza luni Press Association. Cercetatorul si realizatorul de programe pentru…