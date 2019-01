Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineata doua avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru judetele Constanta si Tulcea, valabile in urmatoarele ore.

- Administratorii din turism din Laponia au asteptat, cu sufletul la gura, ninsorile polare ca sa nu inregistreze un val de anulari ale rezervarilor. Intre timp, Mos Craciun primea la resedinta din Rovaniemi 30.000 de scrisori zilnic.

- Iernile lungi si grele din Romania intra in istorie. Dupa zece luni de extreme climatice si recorduri nationale, in tara noastra urmeaza o iarna blanda, cu episoade scurte de zapada si ger. Clima se schimba, spun meteorologii, iar semnele sunt clare. Am avut zapada in martie, canicula in aprilie si…

- Vremea blanda de toamna nu va mai continua multa vreme si va fi inlocuita de o iarna foarte grea, cu fenomene extreme. Sunt avertismentele date de Roxana Bojariu, sefa sectiei de Climatologie din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie. Citeste si AVERTISMENT METEO: Vortexul…

- Meteorologii anunța, pentru acest final de saptamana, vreme deosebit de calda, cu temperaturi care vor depași cu 10 grade, in majoritatea zonelor țarii, media normala a lunii octombrie. Incalzirea vremii se va resimți și in zonele montane, mai puțin pe litoral. Dupa cateva zile in care in majoritatea…

- Italienii și spaniolii iși incep saptamana cu alerte cod roșu de vreme proasta. Roma a fost acoperita de grindina, in mai multe orașe italiene, din Milano pana la Palermo, sunt inundații; la fel - in sudul Spaniei, unde e doliu dupa un pompier mort la datorie, in timpul