ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ Chiar şi o creştere a temperaturilor cu 2 grade Celsius ar avea un impact negativ semnificativ (studii) Limitarea incalzirii globale la 2 grade Celsius nu va preveni impactul distructiv asupra climei asa cum se credea anterior, iar consecintele vor fi semnificative, au concluzionat zeci de experti in urma a numeroase studii ale caror concluzii au fost publicate luni, citate de AFP.



O lume care se incalzeste cu pana la 2 grade Celsius - valoare considerata un plafon de temperatura la care planeta poate fi in siguranta - poate asista, intr-un ritm accelerat, la migratii in masa din cauza cresterii nivelului marilor si oceanelor, la o scadere a venitului pe cap de locuitor si la diminuarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

