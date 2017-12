Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa nu te imbolnavesti in timpul postului, ar fi ideal sa adaugi in meniul tau aceste alimente, care pot reprezenta si o sursa excelenta de vitamine. Tofu este o sursa extraordinara de proteine, zinc, fier si chiar acizi grasi omega 3. De asemenea, asigura un aport important de calciu, aproxiv…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din ultimele zile, in format video. Iata titlurile saptamanii: Ecranele de smartphone care se repara singure sunt aproape de realitate Galaxy A8 si A8+ (2018) au fost anuntate oficial. Sunt echipate cu ecrane Infinity si camera…

- Bolnavii de Parkinson nu reusesc uneori sa faca urmatorul pas atunci cand merg. Asta deoarece creierul lor nu raspunde imediat la aceasta intentie. Pentru a reusi mai usor sa faca acest lucru au nevoie de un element de referinta pe care sa se concentreze. Acesta nu se gaseste intotdeauna in fata lor.…

- ''Trebuie sa gasim un mijloc de a merge inainte'', a declarat - prezentandu-se drept ''rusofil'' - ministrul britanic, intr-o conferinta de presa comuna la Moscova cu omologul sau rus, Serghei Lavrov.''Suntem gata sa dezvoltam un dialog referitor la o serie larga de chestiuni, pe baza unui…

- Exporturile ar putea fi intermediate de o companie de stat. Ministerul Economiei vrea sa inființeze Casa de Comerț, societate care va ajuta mai ales agricultorii și firmele mici sa-și gaseasca clienți externi. Paradoxal, insa, bugetul pregatit pentru promovarea produselor romanești la targurile internaționale…

- 900 de doze au plecat, astazi, catre spitale. Bolnavii care au manifestat reacții adverse sunt insa nevoiți in continuare sa-și cumpere, din strainatate, tratamentul necesar. La o saptamana dupa ce o femeie a murit la spitalul din Alba pentru ca tratamentul care i-a fi salvat viața lipsea de cateva…

- ING Bank a lansat robotul Katana un program de inteligenta artificiala care va ajuta traderii sa ia decizii mult mai rapid atunci cand stabilesc preturile de tranzactionare, scrie Financial Times. Banca ce a fost laudata pentru recentele achizitii fintech, inaugureaza programul Katana, care…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a informat intr un raport ca o dieta in care sunt incluse multe citrice are rolul de a proteja inima de bolile cardiovasculare datorita continutului ridicat de potasiu si vitamina C, informeaza Agerpres.ro. Potasiul, un mineral electrolit care se regaseste in portocale,…

- Iata care sunt animalele cu puteri tamaduitoare. Linsul cainilor Unii stapani de caini iubesc sa fie linsi de catre prieteniii lor patrupezi, in schimb altora li se pare scarbos. Exista un motiv pentru cainii folosesc atat de des limba. Linsul ranii este de fapt un raspuns instinctiv…

- Biopsia lichida, un nou test pentru bolnavii de cancer. Biopsia este o analiza extrem de importanta in stabilirea diagnosticului și a celui mai bun tratament pentru cancer. Biopsia clasica presupune recoltarea de țesut tumoral și analiza sa in laborator. In funcție de rezultat, medicii din diverse specialitați…

- Instabilitatea emotionala poate fi un semn al unei probleme mult mai profunde al unei persoane. Instabilitatea emotionala poate insemna o tulburare de personalitate, cum ar fi personalitatea de tip borderline. De asemenea, poate fi un semn al unor traume, al depresiei sau al tulburarilor de anxietate…

- Pe 6 decembrie creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nicolae. In ziua acestei mari Sarbatori este foarte bine sa mergem la biserica, sa nu spalam, sa nu facem treaba și sa spunem rugaciuni.

- Cu siguranta iti doresti sa ai o silueta de invidiat de sarbatori, insa nu prea mai este mult timp pana atunci. Ei bine, poti da rapid 10 kilograme jos daca urmezi dieta gimnastelor. Este foarte simpla si te va ajuta sa arati asa cum ti-ai dorit.

- Social media nu ii ajuta pe oameni doar sa iși faca noi prieteni sau sa pastreze legatura cu cei indepartați, ci și sa piarda kilograme, conform unui nou studiu. Social media poate deveni un instrument util celor care vor sa se descotoroseasca de kilogramele in plus. Conform unui nou studiu, cei care…

- Dan Negru a decis sa mearga in vacanta in Egipt, insa a ajuns intr-o zona macinata de conflicte. Prin intermediul contului personal de socializare, prezentatorul TV i-a avertizat pe toti cei care vor sa mearga in tara respectiva asupra pericolului la care se expun. A

- Ruxandra Micu a creat initial o platforma dedicata veganilor si vegetarienilor, insa de curand a lansat o aplicatie care te ajuta sa iti personalizezi dieta, in functie de obiective. Astfel, Gourmandelle Meal Plans te auta sa calculezi aportul caloric, dar si sa iti tiparesti o lista de cumparaturi,…

- Bianca Oprisoiu este unul dintre cei mai tineri voluntari ai Asociatiei de oncologie „Sfanta Ana“ din municipiul Targu Jiu. Adolescenta simte ca in acest fel ii cinsteste memoria tatalui ei, care a murit de cancer. De asemenea, vrea sa-si arate in acest fel recunostinta fata de asociatie, pentru ca…

- N. D. Pastrand traditia, la nivelul judetului Prahova continua campaniile umanitare, special pentru Sarbatoarea Craciunului, scopul fiind acela de a fi alaturi de cei cu care soarta nu a fost prea darnica. Astfel, la Ploiesti a demarat o noua actiune in cadrul programului ShoeBox, ce vizeaza colectarea…

- Guvernul elvețian a anunțat, joi, ca a acceptat sa deblocheze suma de 1,3 miliarde franci (1,2 miliarde euro) pentru a continua sa ajute, așa cum a facut și in ultimii zece ani, statele membre UE din Europa Centrala și de Est, informeaza AFP. Aceasta contribuție autonoma, asupra careia…

- Veste mare pentru fanii lui Nea Marin. Simpaticul prezentator revine pe micile ecrane cu o noua emisiune savuroasa, „Poftiti in vacanta”. Scopul emisiunii este acela, ca si in editiile precedente, de a reuni vedete pentru a ajuta oamenii defavorizati. Emisiunea ”Poftiți in vacanța” va incepe luni, 4…

- Autoritatile spun ca la iarna nu vom avea probleme cu stocurile de energie si nici nu vor fi scumpiri la electricitate sau gaze naturale. Companiile din domeniu au insa costuri mai mari si vand energie mai scump. Asa ca nu e exclus ca promisiunile autoritatilor sa fie doar o amanare a vestilor proaste…

- Complexul Energetic Oltenia va susține un „examen" in iarna care urmeaza. Daca va putea sa asigure pana la 2.800 de MW/h, va putea dovedi ca asigura siguranța energetica naționala, spune Dian Popescu. Consilierul personal al m...

- Eugeny Couture sustine ca mirosirea anumitor uleiuri esentiale iti poate suprima apetitul. "Uleiurile esentiale au o influenta uriasa in vietile noastre. Ne pot relaxa, ne pot imbunatati starea de spirit, ne ajuta sa ne concentram, asa ca este absolut logic sa ne ajute sa slabim", spune specialistul.…

- Stiai ca daca mananci hrean seara, inainte de culcare, vei avea un somn mai liniștit? Hreanul este recomandat de experții in medicina naturista pentru o serie de probleme de sanatate. Desfunda nasul și este de mare ajutor pentru astmatici. Hreanul este bogat in magneziu, potasiu și calciu. Ajuta la…

- Muzica te poate ajuta sa intri intr-o stare de relaxare, sa devii absorbit complet de ceea ce faci și sa te concentrezi exclusiv pe task-uri. Chiar și sarcinile repetitive și plictisitoare par mai suportabile sau chiar distractive atunci cand asculți in caști melodiile preferate. Iata cateva modalitați…

- Alexandru Arșinel a avut din nou probleme de sanatate. Marele actor a chemat de urgența salvarea acasa, ca urmare a unui puseu de tensiune, însa a refiuzat sa se interneze, deși medicii i-au recomandat acest lucru, anunța Libertatea.

- Chiar daca forțele pro-UE vechi sint discreditate sau colapsate, iar cele noi nu au intrat inca in posesia pirghiilor de putere, potrivit unor sondaje, simpatiile proeuropene se reabiliteaza, scrie politologul Dionis Cenușa intr-un articol de analiza pentru Agenția IPN. El evidențiaza ca impreuna cu…

- Google lucreaza in prezent la o noua aplicatie care va ajuta la transferul fișierelor. Se numeste Files Go si este un manager de fisiere care ofera un set de facilitati care o recomanda celor care detin un telefon cu spatiu de stocare redus. Files Go este la baza un manager de fisiere care permite utilizatorilor…

- A avut o cariera frumoasa, o familie, o casa, dar a ajuns sa doarma pe unde apuca. Vasile Solomeș, un batran de 71 de ani, fost profesor universitar din Timișoara, traiește o adevarata drama. Deși a avut o casa decenta, omul a fost evacuat și a ajuns sa doarma pe la adaposturi. Dupa o saptamana in care…

- Te-ai saturat sa fii mereu la birou la un program fix, ca seful sa tipe la tine cand ceva nu merge brici, sa ai mailul plin toata ziua de task-uri care par sa nu se mai termine vreodata? Atunci ai putea lua in calcul lansarea unui business propriu. Insa, nu te gandi ca va curge doar lapte…

- Horoscop 7 noiembrie 2017. Varsatorii ar putea avansa, la locul de munca. Se apropie de persoane care-i ajuta sa progreseze. Horoscop 7 noiembrie 2017 – Berbec Este posibil sa te confrunți cu o adevarata explozie de pofte, dorințe urgente sau gânduri care nu îți…

- Ingineria genetica a adus într-un spital american speranța pentru bolnavii de cancer. În loc sa fie supuși unor intervenții chirurgicale urmate de cure de chimioterapie, bolnavii primesc tratamentul corespunzator determinat de mutațiile genetice și studiul

- Ca sa poti slabi peste noapte va trebui sa consumi neaparat trei mese pe zi si, daca simti nevoia, sa ai si doua gustari. Cea mai importanta masa dintr-o zi pentru a slabi peste noapte este cina. Recomandarile nutritionistilor este sa nu mancam mai tarziu de ora 18.00. Citeste si Combinatii…

- Toate declarațiile dupa CSU Craiova – FCSB 2-5. Nicolae Dica, surprins de proporțiile scorului. NICOLAE DICA, antrenor FCSB: „Nu ma așteptam sa marcam 5 goluri, dar voiam un joc ofensiv. Avem jucatori de calitate, care oricand pot inventa ceva. Important e ca astazi am reușit sa marcam 5 goluri și ca…

- In București sunt peste 1 milion de mașini și aproximativ 200.000 de locuri de parcare. Practic, ai cam o șansa din 5 sa gasești un loc de parcare, atunci cand ai nevoie. Uneori, ai mai multe șanse sa ți se intample ceva improbabil decat sa gasești parcare, cum ar fi sa prinzi verde la toate semafoarele,…

- ​"Stimularea consumului in perioade in care acesta creste si fara ajutorul politicilor macroeconomice nu ajuta la recuperarea decalajelor. Vrem sa crestem mai repede si e absolut normal sa dorim asta pentru ca asa reducem decalajele. Dar ca sa crestem mai repede trebuie sa marim potentialul nostru de…

- O companie farmaceutica a dezvoltat un nou medicament pentru diabetul de tip 2 pe baza de semaglutida, iar rezultatele testelor arata ca acesta ar putea ajuta și persoanele obeze sa slabeasca. Medicamentul ar putea fi disponibil pe piața in trei ani, dupa ce cercetatorii care l-au creat au constatat…

- Facebook Messenger faciliteaza de mult timp transferul de bani intre prieteni, dar abia acum a ajuns sa suporte efectuarea acestui proces prin PayPal. Foarte mulți dintre noi sunt dependenți de Facebook Messenger și efectueaza cea mai mare parte din interacțiunea cu prietenii folosind populara apicație…

- Astazi, in București, a avut loc un accident de circulație, in care doi baieți, de 11 și 15 ani, a fost raniți. Cei doi au fost duși de urgența la spital, sunt in afara oricarui pericol, dar trebuie sa urmeze un tratament indelungat și ar putea avea nevoie de operație. Clubul Concordia Chiajna a decis…

- Un preot a adoptat o intreaga comunitate saraca. Parintele Bogdan Cristian Danu a ridicat, cu ajutorul donatiilor, o cantina sociala unde 85 de copii si batrani din comuna Negrenii de Sus primesc zilnic o masa calda.

- UEFA a dezvaluit alcatuirea diviziilor din prima ediție a Ligii Națiunilor, competiție care va debuta in septembrie 2018. Avem șansa dubla pentru calificarea la Euro, dar o grupa extrem de ușoara e imposibil de gasit. Romania va fi in Divizia C la prima ediție a Ligii Națiunilor, noua competiție pe…

- In cadrul emisiunii Replica, Andrian Candu a adus raspunsuri la mai multe intrebari. Referitor la integrarea europeana, Presedintele Parlamentului a comunicat ca totul se face in favoarea tarii noastre si pentru cetateni.

- Bogdan Banica, in varsta de 9 ani, credea ca a luat o banala raceala, insa simptomele ascundeau o boala cutremuratoare: LEUCEMIE LIMFOBLASTICA ACUTA. Acum viata lui atarna de un fir de ata, iar speranta lui de a trai depinde un simplu SMS de 2 Euro la numarul 8832, cu textul Bogdan, pe care il putem…

- Medicii Ionut Gobej si Dorin Bica, pana de curand neurochirurgi la Spitalul Colentina din Capitala, nu au renuntat la demisii si au preferat sa ramana in privat, la un centru medical din Capitala, unde au toate conditiile necesare.

- Pentru cei care abia au inceput sa scrie texte cu diacritice si care nu se prea pricep, sau pentru cei care nu vor sa schimbe mereu limba de scriere din sistemul de operare, exista de acum o solutie viabila.

- Catina este considerata a fi un bun antibiotic natural mai ales datorita cantitații mari de vitamina C, bucurandu-se de proprietați antiinflamatoare, comportandu-se precum un cicatrizant daca apelezi mai ales la cataplasme sau comprese pe baza de ceai de catina. Specialiștii afirma despre…

- “Temele ajuta elevul sa isi insuseasca anumite informatii care ii pot dezvolta memoria, cultura, anumite talente sau chiar un stil de viata”, susțin psihoterapeuții. Parintele poate deveni un pedagog, aratindu-i copilului in ce consta procesul de invatare, dar si modul in care se pot rezolva temele…