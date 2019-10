"Încălcări substanţiale" ale drepturilor omului în timpul protestelor din Irak (raport ONU) Secretarul general al ONU Antonio Guterres a denuntat vineri "incalcari substantiale" ale drepturilor omului de catre fortele de ordine in timpul manifestatiilor desfasurate in Irak, fara a preciza insa cum ar trebuie sanctionate aceste acte, transmite AFP. "Regretam profund numarul mare al persoanelor care au murit", a declarat secretarul general al ONU in cadrul unei intalniri de presa in care a facut referire la un raport recent al Misiunii de asistenta a ONU in Irak (MANUI) despre actiunile fortelor irakiene din timpul manifestatiilor. "Conform primelor noastre concluzii, au fost evident incalcari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

