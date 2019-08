Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de lupta din patru tari s-au infruntat marti intr-o serie de incidente deasupra unei mici insule disputate intre Japonia si Coreea creand o situatie haotica fara precedent care nu a fost lamurita prea clar de niciuna dintre natiunile implicate, dar care pare a avea implicatii strategice in domeniul…

- Totul a pornit dupa ce o femeie de origine araba, care nu vorbea engleza, ar fi refuzat sa se mute din dreptul iesirii de urgenta si ar fi blocat zona... cu bagaje. In disputa care a izbucnit cu echipajul aeronavei s-a implicat si sotul acesteia, iar fortele de securitate ale aeroportului l-au evacuat…

- Magistrații au luat o decizie in privința celor doi frați care au omorat in bataie un barbat din Argeș. Incidentul, in urma caruia omul de afaceri a murit, s-a petrecut dupa o altercație in trafic.

- Exemplu senzațional de karma instanta, la bordul unui avion. Un barbat a murit in urma unui infarct, dupa ce a incercat sa stranga de gat o femeie, la bordul unui avion. Totul, dupa ce a lovit un alt pasager cu telefonul in cap.

- Incident iesit din comun la bordul unui avion WizzAir. Calatorii au refuzat sa respecte procedurile dupa ce au consumat bauturi alcoolice, iar capitanul a refuzat aterizarea si a cerut interventia politiei.

- Mai mulți turiști britanici au fost arestați dupa ce un pilotul unui avion al companiei Wizz Air care decolase de pe aeroportul Luton a fost nevoit sa anuleze aterizarea in Budapesta, din cauza pasagerilor care s-au luat la bataie, relateaza digi24.

- In total, 37 de persoane au supravietuit din totalul celor 78 de pasageri si membri ai echipajului unui avion al companiei ruse Aeroflot care a luat foc in zbor duminica la scurt timp dupa decolarea de pe...