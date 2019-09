Un tanar din comuna Licurici a ajuns in arestul IPJ Gorj, in urma unui conflict spontan care a avut loc intr-o sala de jocuri din Targu-Jiu. Altercația a avut loc in noaptea de duminica spre luni, cand adolescentul de 19 ani ar fi lovit un barbat de 21 de ani. Scandalul ar fi pornit de la bani.

„La data de 9 septembrie, politisti din cadrul Poliției municipiului Targu-Jiu au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj un tanar de 19 ani, din comuna Licurici, banuit de savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii……