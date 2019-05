Încăierare în parlamentul din Hong Kong: Mai mulţi deputaţi au fost răniţi Mai multi deputati au fost raniti intr-o incaierare in parlamentul din Hong Kong ce a izbucnit sambata intre intre parlamentari pro-democratie si altii loiali Beijingului in legatura cu un proiect de lege privind extradarea, ce ar extinde puterile Beijingului asupra fostei colonii britanice care a revenit sub suveranitatea Chinei in 1997, relateaza DPA si Reuters. Cele doua tabere au format comisii separate care au incercat sa lucreze in aceeasi sala de sedinta sambata, a relatat radioteleviziunea RTHK. Taberele s-au acuzat reciproc de violenta dupa ce un parlamentar a fost doborat la podea si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Productia industriala a Chinei a înregistrat în primele doua luni din acest an cel mai lent ritm de crestere din ultimii 17 ani, datele subliniind slabiciunea cu care se confrunta a doua economie mondiala, transmite Reuters. În perioada ianuarie-februarie 2019, productia…

