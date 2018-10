Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui apel primit in jurul orei 08.00 la 112, jandarmii din Buzau au coordonat interventia pentru eliberarea unui urs prins in sufa unui gard, amplasat la circa 500 de metri de zona locuita a localitatii Gura Teghii, sat Varlaam.

- Casey Anderson obisnuia sa stea mai tot timpul pe afara, explorând, ca orice adolescent, natura... Într-o zi, a avut parte de o surpriza de proportii! În timp ce mergea prin salbaticie, în fata sa si-a facut aparitia un pui de

- DSVSA Buzau informeaza ca, in cursul acestei zile, in filtrul instituit la Padina a fost oprit un barbat din Valenii de Munte (PH) care transporta din județul Ialomița catre domiciliu un porc viu de aproximativ 15 kg, fara documente de proveniența și elemente de identificare. Animalul a fost eutanasiat…

- Un urs a fost prins in Campina, in curtea unui magazin. Animalul a fost gasit de localnici in noaptea de vineri spre sambata, iar in scurt timp a ajuns acolo o echipa de jandarmi, vanatori și angajați de la zoo. Animalul a fost tranchilizat și transportat in munți. Ursul prins in Campina a fost vazut…

- Aproape 100 de pompieri, voluntari, politisti si jandarmi au participat vineri cu 17 autospeciale de interventie pe raza Ocolului Silvic Cislau, judetul Buzau, la un exercitiu cu forte si mijloace in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in vederea indeplinirii misiunilor specifice…

- Politistii au stabilit dinamica accidentului de la Pogoanele. Din primele verificari efectuate de politisti la fata locului, conducatorul unui tractor agricol nu a acordat prioritate unui microbuz de transport persoane, la momentul patrunderii pe DN2C. Din impact, microbuzul s-a rasturnat si a acrosat…