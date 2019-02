Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara intre Toplet (judetul Caras-Severin) si Drobeta Turnu Severin (judetul Mehedinti) a fost reluata, incepand cu ora 10,45, dupa ce vagonul de marfa incarcat cu gaz lichefiat, care a deraiat marti dimineata, in jurul orei 4,20, a fost repus pe sine. "Vagonul deraiat a fost repus pe…

- Circulatia feroviara intre Toplet (judetul Caras-Severin) si Drobeta Turnu Severin (judetul Mehedinti) este oprita, marti dimineata, din cauza deraierii unui vagon de marfa incarcat cu gaz...

- Vagonul unui tren de marfa, in care se aflau substante periculoase a deraiat marti dimineata in zona Caras Severin. Pompierii militari au intervenit la fata locului.ISU Caras Severin transmite ca, marti dimineata, vagonul unui tren a deraiat in apropierea garii Toplet, la aproximativ un kilometru de…

- Vagonul unui tren incarcat cu substante periculoase a deraiat in apropierea garii Toplet, din județul Caraș-Severin. La aceasta ora circulația feroviara este blocata intre Toplet si Drobeta Turnu Severin. Trenul era incarcat cu gaz de sonda, hidrocarburi si gaze lichefiate. Vagonul deraiat nu este rasturnat,…

- Traficul feroviar este intrerupt, marti dimineata, intre statiile Valea Cernei - Toplet, judetul Caras-Severin, dupa ce un vagon al unui tren de marfa privat, care transporta gaz de sonda, alte hidrocarburi si gaze lichefiate, a deraiat. Calatorii celorlalte garnituri care trec prin zona sunt transbordati…

- Duminica dimineața, in zona localitații Baiești din județul Hunedoara, ultimele 2 vagoane din garnitura unui tren care transporta 120 de calatori au deraiat. Imediat, a fost declansat Planul Rosu de interventie si mobilizate toate institutiile implicate in gestionarea situatiei de urgenta.

- Viscolul a dat peste cap circulația feroviara in vestul țarii, unde sute de calatori au ramas blocați in trenuri, dupa ce vantul puternic a doborat copacii peste liniile de inalta tensiune. Acest lucru a facut ca trenurile care trebuie sa ajunga in București sa aiba intarzieri de sute de minute fiecare!…

- Un tanar de 21 de ani, din Stejari, a fost ranit, miercuri dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc in județul Hunedoara. Surse susțin ca acesta este angajatul Jandarmeriei din județul Caraș-Severin și se afla in timpul liber in momentul producerii evenimentului. „In jurul orei 08.15,…