- Ivana, o tanara in varsta de 18 ani din Olanda, a murit dupa ce a fost protagonista unei partide de amor in trei. Incidentul a avut loc in Kuala Lumpur, Malaezia, iar Ivana Smit a cazut de la etajul 20 al...

- O adolescenta in varsta de 15 ani din Rusia a murit dupa ce si-a conectat la priza smartphone-ul in timp ce se afla in cada, transmite Daily Mail, potrivit Mediafax. Irina Rybnikova, in varsta de 15 ani, a decedat duminica ...

- Un adolescent de numai 16 ani și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit. Tanarul a adormit in timp ce avea in urechi caștile de la telefon, care era conectat la priza. Un scurtcircuit a dus la moartea lui prin electrocutare.

- Un adolescent in varsta de 16 ani din Malaezia a murit electrocutat in timp ce avea in urechi castile de la telefonul conectat la priza. Incidentul s-a petrecut in timp ce baiatul dormea, transmite Daily Mail. Mohammed Aidil Azzahar Zaharin a fost gasit a doua zi pe podea de mama lui in varsta de 51…

- Mohammed Aidil Azzahar Zaharin a fost gasit a doua zi pe podea de mama lui in varsta de 51 de ani. Femeia a crezut ca adolescentul doarme si a plecat la serviciu. La intoarcere, l-a gasit pe baiat tot acolo. Speriata, femeia a sunat la salvare, dar medicii nu au mai putut face nimic, iar Mohammed a…

