Încă un spital se construiește din DONAȚII. Centrul este UNIC în estul Europei -”Am fost raniti si am ramas cu sechele fizice si psihice pentru tot restul vietii. Noi, veteranii, avem nevoie de un centru de recuperare si refacere care nu exista in Romania. Fii tu astazi eroul nostru, ajuta-ne sa fim tratati aici, acasa.” Asa au reusit soldatii raniti in Afganistan si Irak sa ridice intr-un an primul pavilion al spitalului: cu donatii prin sms, spectacole caritabile si bani din contributiile lor la Asociatia Militarilor Veterani. -”Am reusit sa punem termopan pe zona din fata a cladirii si speram ca, pana la finalul anului, pentru a proteja cladirea si tot ce este aici,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 11 noiembrie – Ziua Veteranilor, va fi marcata cum se cuvine si in judetul Dambovita. Cu prilejul Zilei Veteranilor, ministrul Apararii, Mihai Fifor vine, duminica 11 noiembrie, in judetul Dambovita. La viitorul Centru de Recuperare si Refacere pentru Veteranii din teatrele de operații, aflat la fostul…

- Intalnirea ministrului apararii nationale cu omologul canadian Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s-a întâlnit, vineri, 9 noiembrie, cu ministrul apararii din Canada, Harjit Singh Sajjan, aflat în vizita oficiala în România. Cei doi oficiali au vizitat…

- Ministrii roman si canadian ai apararii, Mihai Fifor si Harjit Singh Sajjan, vor efectua vineri, 9 noiembrie, o vizita in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, prilej cu care se vor intalni cu militarii din cadrul detasamentului canadian dislocat in Romania pentru executarea misiunilor de Politie Aeriana…

- Militarii romani care participa la Jocurile Invictus de la Sydney au obținut medalia de aur la tir cu arcul olimpic. Eugen Patru, cel care s-a luptat pentru aceasta distincție, a fost ranit in 2014 in Afganistan, iar in incident și-a pierdut mușchii de la gambe și are paralizie la nervul sciatic,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, 24 octombrie a.c., o alocutiune in cadrul Dejunului oficial oferit cu prilejul Zilei Armatei Romaniei in onoarea militarilor si civililor din tara si din teatrele de operatii. Va prezentam in continuare textul alocutiunii: "Domnule ministru,…

- Romania si-a adjudecat prima medalie la Jocurile Invictus. Dumitru Paraschiva a cucerit bronzul in proba de canotaj in sala. Nascut in 1983, in judetul Brasov, tata a doi copii, plt. adj. Dumitru Paraschiva este incadrat la Centrul de Instruire pentru Infanterie si Vanatori de Munte "Constantin Brancoveanu"…

- Noile uniforme ale Armatei Romane nu au rezistat decat jumatate de an sub soarele arzator din Afganistan. Dupa șase luni de misiune, acestea s-au decolorat și arata de parca ar aparține unei alte armate. Informația a fost dezvaluita de jurnalistul Adelin Petrișor, de la TVR. Pe langa faptul ca se decoloreaza…

- Aparatele de tip Eurofighter Typhoon au decolat luni dimineata de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu (sud-est) '' in raspuns la prezenta a sase bombardiere tip Sukhoi Su-24 Fencer care se aflau in apropierea spatiului aerian al NATO, deasupra Marii Negre", se arata in comunicat. Bombardierele rusesti…