- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj s-au autosesizat si efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals, in urma dezvaluirilor GorjDOMINO, potrivit…

- Mai multi tineri, fiii unor cunoscuti oameni de afaceri din Gorj, au devenit, peste noapte, etnici rromi, pentru a reusi sa intre in randul studentilor de la politie. Si asta pentru ca persoanele de etnie rroma au locuri asigurate in cadrul institutiilor de invatamant superior.

- Parintii a trei minori de 7, 9 si 10 ani au fost sanctionati contraventional de catre politisti, dupa ce si-au lasat copii nesupravegheati, acestia disparand de la locul de joaca, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Sectia 2…

- 16 locuri dintre cele 770 disponibile la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București au fost ocupate de foști elevi vranceni. Anul acesta, au fost așteptați la proba scrisa 2.754 de candidați la specializarile Ordine si Siguranta Publica, Administratia Nationala a Penitenciarelor, Drept, Politie…

- Politistii din Olt au intervenit pentru aplanarea unui scandal intre mai multe persoane in comuna Gradinari, izbucnit dupa o sicanare in trafic, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt. Altercatia a avut loc vineri si a fost semnalata la 112. "Politistii…

- Fost șef al inspectoratelor județene de poliție din Satu Mare (2005-2010) și Maramureș (2010-2011), fost rector la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti (2011-2013), fost condamnat (in 2016) la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru infracțiuni de corupție (trafic de influența)…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza, joi, 26 de perchezitii la sediile mai multor firme si la locuintele unor persoane de pe raza judetelor Buzau, Ilfov, Calarasi si in municipiul Bucuresti, banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 700.000 de lei, informeaza Inspectoratul…

