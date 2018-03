Inca un roman a murit de gripa. Sunt 102 decese confirmate

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 101, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, preluata de Agerpres. Ultima persoana care a murit ...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit sursei citate, ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este de 11.123, din care 40 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Citeste si: Seful PSD Vaslui, raspuns HALUCINANT…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Citeste si: Sume FABULOASE, alocate de primarii pentru deszapeziri: Care au fost costurile…

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 84, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, Agerpres.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si nu…

- Numarul oamenilor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, arata datele Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata…

- 73 de decese, din cauza gripei. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 73, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba…

- Potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 71. Ultimele doua victime rapuse de virusul gripal au decedat la inceputul lunii martie. Este vorba despre doi barbati. Unul a murit pe 1 martie…

- Numarul persoanelor rapuse de gripa in Romania a ajuns la 69, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Intitutului Național de Sanatate Publica. Toate victimele sufereau și de alte afecțiuni și nu erau imunizate antigripal. ...

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand ieri la 68, potrivit unei informari a Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele victime ale bolii ...

- Potrivit unui comunicat al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 60.În 26 februarie au mai fost confirmate ale decese, astfel: o femeie de 82 de ani, din jud.Cluj,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Potrivit Agerpres, ultimele trei persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente ...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu...

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, vineri, ca numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 52. Un barbat de 62 de ani din Arad a murit din cauza gripei. Aceeași soarta a avut-o și un barbat de 58 de ani din județul Timiș . Niciunul dintre barbați nu era vaccinat impotriva virusului…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, joi, ca alte doua persoane, doi barbati din Capitala respectiv judetul Giurgiu, au murit din cauza virusului gripal, numarul total de decese de la inceputul sezonului rece ajungand la 50.

- 47 de persoane au murit din cauza gripei. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut primele declarații, in cadrul ședinței Uniunii Naționale a Președinților de Consilii Județene din Romania (UNCJR). Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei este de 47, potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie AGERPRES.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente…

- Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in cazul femeii in varsta de 61 de ani, din judetul Bihor, a fost confirmat virusul gripal tip A. Ea avea si alte afectiuni si nu era vaccinata antigripal. Barbatul de 84 de ani era din judetul Salaj,…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din judetul Iasi, nevaccinat antigripal. Numarul total al deceselor a ajuns la 32, in sezonul 2017-2018.Citeste si: Adjunctul lui Augustin…

- Vineri s-a anuntat oficial ca numarul cazurilor de pacienti care au murit in Romania, pe fondul contractarii virusului gripal, in actualul sezon a ajuns la 32. Conform datelor furnizate vineri din directia Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, cea de-a 32-a victima…

- Medicii au confirmat existanta virusului gripal la doi barbati si o femeie care au murit in ultimele 24 de ore. Pacientii nu erau vaccinati antigripal si aveau boli cronice, au anuntat, miercuri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- 22 de oameni au murit din cauza gripei de la inceputul anului si pana luni, a anuntat Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, citat de HotNews.ro. Ultima persoana care a murit este o femeie din Calarasi, in ...

- 126 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, in Romania, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Jumatate dintre aceste cazuri sunt in judetele Vaslui, Bacau si Suceava. Numarul total de cazuri confirmate de la inceputul epidemiei este de…

- Epidemia de gripa continua sa faca ravagii in Romania. 16 oameni au murit. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul sezonului de raportare si pana pe data de 28 ianuarie a ajuns la opt, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. "De la inceputul sezonului 2017…

- In ultima saptamana s-au insumat zece noi decese de minori la cele 20 de victime, de la debutul in octombrie anul trecut al actualului sezon de gripa, care afecteaza mai ales California si Carolina de Nord, noteaza CDC. Expertii se tem ca actualul sezon va fi la fel de letal precum cel din…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- V. Stoica Astazi s-a reluat activitatea in unitațile de invațamant preuniversitar din intreaga țara, insa veștile care vin din partea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile nu sunt tocmai bune pentru elevii din județul Prahova. Potrivit ultimului raport oficial al Centrului…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). Cel…