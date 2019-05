Stiri pe aceeasi tema

- PSG pare ca nu se mai regasește deloc dupa eliminarea din Liga Campionilor. Deși a reușit sa iși asigure titlul in Ligue 1, parizienii dezamagesc aproape la fiecare partida, iar astazi au facut un nou meci slab: doar 1-1 cu Nice pe teren propriu. De data aceasta nu a jucat Mbappe, aflat in stare de…

- Meciul Caen - Angers 0-1 este suspectat de blat. La cinci ani de la aranjamentul Nimes - Caen (1-1, in D2), clubul normand este implicat din intr-un meci suspect de trucaj și in elita franceza. Week-end-ul trecut, inainte de Caen - Angers, 0-1, președintele lui Guingamp (locul 19), echipa aflata in…

- FC Nantes a produs surpriza în meciul de pe teren propriu cu Olympique Lyon, impunându-se cu 2-1 (etapa 32 din Ligue 1). Echipa lui Ciprian Tatarușanu a obținut astfel prima victorie dupa o serie de patru înfrângeri consecutive.Nantes a deschis scorul în minutul 11…

- AS Monaco a câștigat cu 2-0 duelul de pe teren propriu cu Olympique Lyon (etapa a 26-a din Ligue 1) și continua forma buna de la revenirea lui Leonardo Jardim pe banca tehnica. Monegascii au o serie de patru meciuri fara înfrângere (trei victorii și un rezultat de egalitate).Ambele…

- Kylian Mbappe, atacantul-vedeta al clubului Paris Saint-Germain, considera ca echipele franceze nu trebuie sa se mai teama atunci cand evolueaza in Liga Campionilor, deoarece fotbalul din Ligue 1 este in acest moment unul competitiv. Mbappe a marcat cel de-al doilea gol al lui PSG in partida…

- Paris Saint-Germain si AS Roma au obtinut victorii, marti, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. PSG a invins-o in deplasare pe Manchester United cu scorul de 2-0, in ciuda absentelor importante din lot, Neymar, Cavani si Meunier. Campioana Frantei a castigat…

- Paris Saint Germain a reusit "performanta" de a termina la egalitate (0-0) cu Villefranche, ocupanta locului al 13-lea în liga a treia a Frantei, dupa primele 90 de minute. Elevii lui Thomas Tuchel s-au trezit în prelungiri, au marcat de trei ori și au obținut calificarea în…