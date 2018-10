Inca un protestatar a fost retinut dupa violentele din 10 august

Un barbat care a participat la protestul din 10 august si a fost identificat printre cei violenti a fost retinut, marti dupa amiaza.



"In data de 10 august 2018, inculpatul I.L.G., in timp ce se afla in Piata Victoriei din Bucuresti, sector 1, in timpul unui manifestatii publice, alaturi de numeroase alte persoane, a agresat un subofiter de jandarmi aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, aplicandu-i o lovitura cu piciorul in regiunea spatelui, dupa ce in prealabil l-a tras de vesta de serviciu", a transmis Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti intr-un comunicat remis Ziare.com.



…