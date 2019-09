Stiri pe aceeasi tema

- Luiza a fost gasita?! Anunțul facut de Poliția Romana in cazul Caracal. Luiza Melencu nu mai apare pe pagina ”Copii disparuți” de pe site-ul Poliției Romane. Tanara a figurat pe pagina ”Copii disparuți” de pe site-ul Poliției Romane pana miercuri. Conform informațiilor, Luiza disparuse din data de 14…

- Condusa in prezent de interimarul Florin Dragnea, dupa demiterea lui Ioan Buda, pe fondul cazului de la Caracal, Politia Romana va avea in curand un sef plin. Surse din Ministerul de Interne au dezvaluit ca sunt doua propuneri pentru prelurea sefiei Inspectoratului General al Politiei Romane.

- In perioada 1 – 4 august 2019, in cadrul acțiunii pentru depistarea celor care efectueaza transport neautorizat de persoane, polițiștii au depistat 9 autovehicule ce efectuau, in mod ilegal, transport contra-cost de persoane, fiind dispuse 5 imobilizari de autovehicule folosite de „pirați”. Polițiștii…

- Surse din ancheta vin cu detalii noi date de criminalul din Caracal, care completeaza tabloul teribil al crimei, in cazul Alexandrei Maceșanu, scrie observator.tv.Conform acestor surse, Gheorghe Dinca a spus ca a ajuns acasa in jurul orei 12:00.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul disparitiei celor doua adolescente in Caracal, a fost audiat aproape 9 ore la sediul DIICOT, in noaptea de joi spre vineri, el mentinand declaratia anterioara ca le-a ucis pe fete. Gheorghe Dinca a fost adus la DIICOT joi seara, in jurul orei 18,30, iar audierile…

- Gheorghe Dinca, acuzat de uciderea celor doua adolescente in Caracal, va fi dus vineri la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane pentru a fi testat cu aparatul poligraf, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat ca Dinca si-a dat consimtamantul…

- Inspectorul general al Politiei Romane, chestor general de politie Ioan BUDA, se deplaseaza in Caracal, pentru a coordona activitatile la fata locului in cazul crimei fetei de numai 15 ani. De asemenea, din dispozitia inspectorului general al Politiei Romane, imputernicirea adjunctului inspectorului…

