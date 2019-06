Stiri pe aceeasi tema

- Noile norme vor mari certitudinea pe piata, vor stimula inovarea si vor promova competitivitatea industriei europene pe plan mondial. Vehiculele nepoluante vor juca un rol esential in reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si a emisiilor de poluanti atmosferici, contribuind la respectarea de…

- Vom elimina standardele duble la alimente in Uniunea Europeana, pentru a oferi tuturor romanilor șansa de a accesa la raft produse de aceeasi calitate precum cele din Vestul Uniunii Europene. Este necesara uniformizarea standardelor de calitate a produselor și serviciilor la nivelul Uniunii Europene…

- Consiliului Federal din Elvetia a decis sa acorde acces liber cetatenilor romani de la 1 iunie, a anunșat ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. "Salut decizia Consiliului Federal din Elveţia de a acorda libera circulaţie cetăţenilor români de la 1 iunie…

- Statele membre ale Uniunii Europene au cheltuit in anul 2017 peste 31,2 miliarde euro pentru servicii de protectie impotriva incendiilor, aproape 300.000 de persoane fiind angajate ca pompieri in Uniunea Europeana atat in 2017, cat si in 2018, arata datele publicate sambata de Eurostat. Suma de 31,244…

- Uniunea Europeana (UE) a decis eliminarea taxelor de raft din supermarketuri. Directiva 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar a fost publicata in Jurnalul…

- Sunt, deja, citeva luni de cand ministrul Transporturilor face, aproape zilnic, vizite inopinate pe santierele autostrazilor din tara, iar ceea ce gaseste nu este deloc imbucurator: termene depasite, firme ce nu au oamenii si utilajele necesare lucrarilor pe care si le-au asumat, desi isi incaseaza…

Județul Cluj devine un „Smart Territory". Conform Bancii Mondiale, Romania se afla pe ultimele locuri in Uniunea Europeana in privința ușurinței cu care se obține o autorizație de construire,...

- Deputatul liberal Lucian Bode a anuntat, miercuri, in plen, depunerea motiunii simple 'Mandatul ministrului Cuc cu numarul 3 este unul de nota 3', initiata de PNL si PMP. "Poate sunteti surprinsi ca, la o luna de la preluarea mandatului de ministru al Transporturilor de catre dl Razvan Cuc,…