- O femeie de 55 de ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost spulberata de o mașina pe o trecere de pietoni, de pe DN 1F, in Nadașel, județul Cluj. Poliția a deschis o ancheta, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Cluj, femeia traversa DN 1F pe o trecere de pietoni, cand a fost surprinsa și accidentata…

- Stiinta Explorari si Dinamo Bucuresti se intalnesc sambata, 17 noiembrie, la ora 18.00, in sala polivalenta “Lascar Pana”, in cadrul etapei a 6-a a campionatului. Partida va fi arbitrata de Tudor Pop si Andrei Savu (Cluj-Napoca). Traian Marinescu (Bucuresti) va fi observator din partea FRV. Cofruntarea…

- O șoferița de 18 ani din Deva a intrat pe banda dedicata autobuzelor și troleibuzelor, în dreptul magazinului Sora, și a lovit un taximetrist. Accidentul s-a produs în jurul orei 00:30. Conducatorul unui taximetru, un barbat de 50 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat in urma cu cateva zile ca are in vedere constructia unui tren metropolitan pentru transportul calatorilor din zona adiacenta a Clujului, pe modelul din Karlsruhe, care unește mai multe localitați. Proiectul municipalitații clujene este de a conecta localitațile…

- Nu mai puțin de trei mașini au ajuns in șanț, duminica (21 octombrie) dupa-amiaza, pe Meseș, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Una dintre mașini este inmatriculata in județul Satu Mare. Din fericire, nu au fost victime. Șoferii care au condus pe drumul ce face legatura dintre Zalau si Cluj-Napoca…

- Noua autostrada a Clujului a fost deschisa vineri, 28 septembrie, la aproape un an de la finalizarea lucrarilor. Este vorba despre secțiunea de autostrada Gilau – Nadaselu. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, nu va participa la eveniment, rușinat ca…

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat din Salistea de Sus, judetul Maramures, pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. ”La data de 24 septembrie a.c., in jurul orei 03.45, politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca au depistat pe strada Dorobantilor, din municipiul Cluj-Napoca, un barbat…

- Majoretele din Cluj-Napoca au facut senzație la Campionatul European de Majorete 2018, din Slovenia. Evenimentul a avut loc în perioada 6 - 9 septembrie în Slovenia, orașul Sokobanja, iar reprezentantele din România au câștigat toate categoriile. Felicitari…