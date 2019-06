Încă un pas spre salvarea clădirii Filarmonicii Imobilele, inscrise pe lista monumentelor istorice, au fost preluate cu sase luni in urma de la Episcopia Romano-Catolica in administrarea CJ pentru o perioada de 22 de ani. Lucrarile de consolidare si renovare, estimate la 8 milioane de euro, ar urma sa inceapa in cel mult un an si jumatate si sa se incheie la sfarsitul lui 2022. Cele doua cladiri, impreuna cu Casa Bals (partea restaurata) sunt monumente istorice, toate construite inai (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

