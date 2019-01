Încă un pas spre realizarea proiectului legat de extinderea și reabilitarea UPU Proiectul care prevede extinderea și dotarea Secției UPU-SMURD a Spitalului Județean de Urgența Buzau a fost aprobat de catre consilierii județeni. Dupa acest demers, urmatorul pas va fi semnarea contractului de finanțare, care va avea loc cel mai tarziu, peste doua saptamani. Buzaul va beneficia de o finanțare de 1,5 milioane de euro din bani europeni, prin intermediul Programului Operațional Regional, suma la care se va adauga și o contribuție de la bugetul local al județului, pentru efectuarea tuturor lucrarilor incluse in proiect și achiziționarea dotarilor necesare. Contribuția din fonduri… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

