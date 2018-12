Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Mihail Ciuca, romanul mort in Cambodgia, era angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG). Tanarul in varsta de 35 de ani si-a pierdut viata dupa ce doua barci cu turisti s-au ciocnit langa insula Koh Rong Sanloem, in largul coastei Sihanoukville. Un alt tanar aflat in aceeasi…

- Autoritatile din Brasov iau masuri dupa ce in lacul din Poiana Brasov s-au aruncat saltele, WC-uri, gresie si faianta, in conditiile in care zeci de societati nu au contracte de salubrizare. Municipalitatea ameninta cu introducerea unei taxe pe anumite cantitati de deseuri.

- Mai multe caramizi au cazut, duminica dimineata, de pe acoperisul unei case in Sectorul 2 al Capitalei dupa seismul cu magnitudine 5,8 produs in judetul Buzau si resimtit puternic in Bucuresti. Nimeni nu a fost ranit in urma incidentului. In imobilul aflat pe Strada Maica Domnului din…

- Preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre tara noastra atrage atentia europenilor asupra Romaniei. Tot mai multi straini vor sa afle detalii despre istoria si valorile noastre culturale, dar si despre economia sau invatamantul romanesc.

- Buzoienii racordați la sistemul centralizat de termoficare al orașului au motive serioase de ingrijorare. La propunerea primarului Constantin Toma, Primaria nu va mai subvenționa energia termica. Vestea afecteaza aproximativ zece mii de familii, atatea cat mai sunt racordate la sistemul centralizat…

- Cuplurile cu peste 50 de ani de casatorie și buzoienii care au depașit varsta de 100 de ani au fost premiați, luni, de Primarie. Un buchet de flori, o diploma și o suma de bani au primit toate familiile din Buzau care marcheaza, anul acesta, nunta de aur. Dupa ce au primit premiul și felicitarile, varstnicii…

- O delegație spaniola se afla zilele acestea intr-o vizita la Buzau, prilej cu care a avut loc azi o prima intalnire de lucru cu consilierii județeni. Zilele acestea, o delegație formata din reprezentanți ai autoritaților locale din regiunea autonoma spaniola La Rioja, insoțiți de consulul Romaniei…