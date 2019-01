Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si firma italiana Tirrena Scavi au semnat marti contractul de proiectare si constructie a Centurii de Sud a Timisoarei. Proiectul are o valoare de 58 de milioane de euro fara TVA si va fi realizat din bani europeni.

- Violeta Stoica Procedurile de achiziție extrem de greoaie ar putea fi circumstanțele atenuante pentru intarzierea cu care Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere se pregatește sa repare cel mai circulat drum național din țara, intr-o zona extrem de folosita atat de catre camioanele…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a depus, in data de 3 decembrie, Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Pod suspendat peste Dunare in zona Braila”. Acest lucru a fost facut in vederea obținerii finanțarii nerambursabile alocata prin Programul Operațional Infrastructura…

- Marți, 4 decembrie 2018, la sediul Consiliului Județean Cluj a avut loc conferința de presa prilejuita de recenta semnare a Contractului de Finanțare aferent “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județele Cluj și Salaj, in perioada 2014-2020”. Valoarea totala…

- Modernizarea si extinderea la 4 benzi a DN 71 Baldana – Targoviste si modernizarea acestuia pana la Sinaia au intrat intr-o noua etapa. Caietele de sarcini au fost trimise de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP),…

- Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța semnarea contractelor pentru construirea a doua tronsoane ale drumului expres Craiova – Pitești. Valoarea totala a contractelor semnate este de 385.000.000 euro fara TVA, conform Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis, luni, de CNAIR,…

- ”Proiectul noului pod rutier peste raul Prut de la Ungheni va fi gata pana in vara”, anunța triumfalist postul de televiziune Publika la 2 februarie 2014. Despre aceasta discutasera, la acea vreme, ministrul moldovean al Transporturilor, Vasile Botnari, si omologul sau roman, Ramona Manescu. Subiectul…