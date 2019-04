Încă un pachet cu cocaină descoperit în largul Mării Negre Pachetul, al treilea in zece zile, a fost descoperit marti seara de o patrula a politiei de frontiera, plutind atasat de o vesta de salvare, in apropiere de Kaliakra, in nordul litoralului bulgar, a precizat procuratura locala, citata de postul national de radio. Inauntru se aflau 16 pungi de cate 1,1 kilograme de cocaina.



Expertii incearca acum sa stabileasca daca drogul provine din acelasi lot cu cel gasit mai devreme in aprilie, mai intai in largul localitatii Tiulenovo, acum sase zile, iar a doua zi in dreptul statiunii Sunny Day. Captura de la Tiulenovo a fost de 170 de kilograme,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile bulgare au anuntat miercuri gasirea unui nou pachet cu cocaina in largul coastelor bulgare ale Marii Negre, informeaza BTA potrivit Agerpres. Pachetul, al treilea in zece zile, a fost descoperit marti seara de o patrula a politiei de frontiera, plutind atasat de o vesta de salvare,…

- Autoritatile din Bulgaria au capturat joi 25,43 kilograme de cocaina pe litoralul Marii Negre, in apropierea statiunii Sunny Day, a anuntat vineri procuratura bulgara, intr-un comunicat preluat de Xinhua, informeaza Agerpres.Citește și: Belarus este singura țara din Europa care nu a abolit…

- Pachetele cu droguri erau intr-o punga legata de o vesta de salvare, la fel ca si cele 169 de kilograme de cocaina gasite marti, la circa 70 de km mai la nord. Cocaina era de inalta puritate, intre 77,57% si 90,59%. Valoarea pe piata neagra a cantitatii respective ar fi fost de 4,03 milioane…

- Autoritatile din Bulgaria au capturat joi 25,43 kilograme de cocaina pe litoralul Marii Negre, in apropierea statiunii Sunny Day, a anuntat vineri procuratura bulgara, intr un comunicat preluat de Xinhua si citat de Agerpres.ro.Drogurile erau intr o punga legata de o vesta de salvare, la fel ca si cele…

- Paza de costa a descoperit, marți seara, plutind in deriva in Marea Neagra, in zona platformelor marine din Constanța, 200 de kilograme de cocaina, informeaza Libertatea.ro.Citește și: Traian Basescu ii ATACA in termeni DURI pe jurnaliștii apropiați de Laura Codruța Kovesi: 'Ar trebui sa mearga…

- Captura record de cocaina in Delta Dunarii. Autoritatile au gasit peste 800 de kilograme de droguri de mare risc intr-o salupa abandonata intr-o zona de plaje salbatice. Ambarcatiunea a fost gasita de un localnic care a anuntat imediat autoritile. Ancheta e in desfasurare si urmareste sa stabileasca…

- Felix Banila, seful DIICOT, a anuntat ca intreaga captura de aproape o tona de cocaina urma sa fie triplata, intrucat are puritate de 90% ce permite combinarea cu diferite substante, iar valoarea totala, pe piata drogurilor, putea ajunge la peste 300 milioane euro. Cocaina provine din America de Sud…

- DIICOT a facut o captura-record de cocaina, cea mai mare din ultimii trei ani. Este vorba de 800 de kilograme de cocaina, care avea o puritate de 90%. Transportul era monitorizat de procurorii DIICOT si de politistii de la crima organizata. Drogurile, in valoare de 300 de milioane de euro, urmau sa…