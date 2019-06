Stiri pe aceeasi tema

- Matthijs de Ligt (19 ani) este unul dintre cei mai doriti jucatori ai lui Ajax, dupa parcursul european de exceptie al olandezilor din acest sezon, inforemaza Mediafax.Citește și: Disperare la Pandurii Targu Jiu: clubul cere ajutorul acționarilor pentru a evita retrogradarea Acestia…

- Zeci de persoane au spus prezent la actiunea pregatita de Comunitatea Declic si Rezistenta Constanta in fata Prefecturii Constanta.Este vorba despre manifestatia lt;Toti pentru Europagt;. Dupa ce au manifestat pe platoul din fata Prefecturii Constanta, oamenii au pornit in mars pe strazile din Constanta.…

- ​Tehnicianul Jurgen Klopp a declarat, marti seara, ca Liverpool a reusit o performanta incredibila, dupa ce a învins cu scorul de 4-0 echipa FC Barcelona si s-a calificat în finala Ligii Campionilor, transmite News.ro."Jucatorii au facut tot ce aveau de facut. Nu poti fi sigur de…

- Amsterdam, Barcelona, Hong Kong, Delhi, New York, Berlin, Copehnaga, Toronto, Stockholm, Viena si multe altele sunt exemple de orase care urmaresc activ implementarea unei strategii Smart si care sunt considerate si date ca exemple de smart cities. Administratia locala din Constanta s a declarat interesata…

- Desi Pastele de anul acesta pica la o data mai tarzie fata de anul trecut, pentru multi va reprezenta primul weekend prelungit din an. Pentru cei ce planuiesc o escapada de Paste, motorul gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a aflat care sunt cele mai urmarite destinatii de catre…

- Pentru floreșteni este un adevarat calvar fiecare dimineața în care trebuie sa ajunga în Cluj-Napoca la serviciu și fiecare seara când se întorc acasa. Ei petrec zilnic ore întregi în trafic. Au așteptat ani de zile în zadar realizarea unor rute ocolitoare…

- UEFA a lansat in cadrul unei ceremonii la Amsterdam, mascota oficiala a campionatului european de fotbal din anul 2020. Mascota denumita Skillzy, este un personaj uman, in marime naturala, inspirat din cultura freestyle și stradala.

- Istanbul (locul 120) si Bucuresti (locul 118) sunt in 2019 in topul celor mai ieftine orase europene in care sa traiesti, arata un studiu publicat marti de Economist Intelligence Unit (EIU). Pe plan global, pentru prima oara de cand se realizeaza studiul, trei metropole - Singapore, Paris…