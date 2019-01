Stiri pe aceeasi tema

- Desi poate parea o gluma, un oras din Romania a surclasat orase precum Miami, Toronto sau Los Angeles intr-un top privind calitatea vietii. Vorbim despre Cluj-Napoca, unde salariile sunt mari, in comparatie cu cheltuielile. Conform clasamentului, din acest punct de vedere, se traieste bine si in Timisoara,…

- Patru orase din Romania sunt incluse in clasamentul mondial privind calitatea vietii in 2019. Este vorba despre Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Bucuresti, scrie ziare.com. Pe primul loc se afla Cluj-Napoca, oraș aflat la doar 100 de kilometri de Alba Iulia. Clujul ocupa primul loc in clasamentul national.…

- Prestigioasa publicație The Economist scrie ca, deși situația financiara in Romania nu este cea mai fericita, alta este atmosfera in orașul Cluj-Napoca, aratand ca este unul dintre cele doua orașe din Romania a caror populație este in creștere. The Economist noteaza ca primarul Emil Boc a promis ca…

- Stefan Banica a incheiat aseara la Cluj Napoca seria concertelor sale extraordinare de Craciun din 2018. Anul acesta, Stefan Banica a sustinut cinci concerte de Craciun, detinand in continuare, si in 2018, recordul, pentru un artist roman, ca numar de concerte de anvergura desfasurate in unele din cele…

- Sphera Franchise Group anunta extinderea la nivel national al celui mai nou brand din portofoliu. Taco Bell a intrat pe piata din Romania in octombrie anul trecut si a ajuns, pana in prezent, la patru unitati plasate in centre comerciale din Bucuresti....

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, in parteneriat cu Imobiliare.ro, a realizat un studiu despre piața imobiliara, care evidențiaza cele mai importante tendințe și provocari din 2018, precum și perspectivele anului viitor,…

- Noul Porsche Cayenne va fi promovat din aceasta toamna atat pe piata europeana, cat si in SUA cu un film-poveste realizat la sfarsitul lunii octombrie in mai multe zone din Romania, scrie Profit.ro.In perioada 21-25 octombrie, reprezentanti ai producatorului german de automobile Porsche au…

- Site-ul theculturetrip.ro a gasit și a expus 13 motive pentru care Clujul este fascinant. „Nu atât de cunoscut ca municipiul București, Cluj-Napoca este o cutie plina de comori în România, care și-a câștigat locul ca un centru economic, cultural și al inovației,…