Încă un oraş din România care CUMPĂRĂ autobuze hibrid Cele 28 de autobuze hibrid diesel-electric ar urma sa fie livrate in Municipiul Targoviște in termen de 12 luni. De asemenea, acestea vor avea o garantie de 60 de luni sau 500.000 km. Companiile interesate sa participe la licitatie trebuie sa aiba cifra de afaceri anuala in 2017, 2016, 2015 mai mare sau cel putin egala cu 100 milioane de lei. De asemenea, ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii trei ani raportati la termenul limita de depunere a ofertelor a livrat produse similare, in valoare cumulata de cel putin 50 milioane de lei, fara TVA. Termenul limita pentru depunerea ofertelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

