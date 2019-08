Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect legislativ a fost pus recent in dezbatere publica de catre Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI), scrie avocatnet.ro. Cum va fi transmisa localizarea apelantului La noul numar de urgența, respectiv 114, se vor transmite automat date de localizare…

- In data de 16 iulie 2019, Secretariatul Executiv al Consiliul Consultativ SUERD, reprezentat de USH Pro Business, a organizat o noua intalnire de lucru a membrilor CC SUERD. La dezbatere au participat reprezentanți ai autoritaților publice: Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene,…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de joi, 20 iunie 2019, proiectul de Lege privind facturarea electronica in domeniul achizițiilor publice. Actul normativ inițiat de Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale impreuna cu Ministerul Finanțelor Publice transpune directiva europeana privind…

- Cea mai mare problema in implementarea proiectelor IT este resursa umana, susține Ionuț Valeriu Andrei Valeriu, secretar de stat in Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI), precizand ca angajații din instituție sunt platiți prost. „Nu aș vrea sa creem imaginea asta ca avem toate…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) și Asociația StartEvo au sarbatorit Ziua Copilului pe 1 și 2 iunie, in cadrul finalei primei ediții a proiectului „Kidibot Start-Up Romania”, desfașurat prin platforma educaționala Kidibot (www.kidibot.ro) in perioada 9 mai – 2 iunie 2019.…

- Iata ce conține proiectul pus in dezbatere de Ministerul Transporturilor: Autorizarea operatorilor platformei digitale care intermediaza efectuarea transportului alternativ Art. 4 - (1) Transportul alternativ poate fi intermediat numai de catre un operator al platformei digitale autorizat in acest…

- Aplicatiile de transport alternativ trebuie sa fie autorizate de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, autorizatia devenind valabila dupa plata de catre operator a unui tarif de autorizare...