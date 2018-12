Încă un motiv pentru a juca la pariuri online Inca un motiv pentru a juca la pariuri online Se spune ca unul dintre primele cazinouri moderne a funcționat la Veneția. Stabilimentul fost inchis relativ repede, intrucat cei care caștigau bani acolo erau urmariți in drumul spre casa și pradați de infractorii care impanzisera orașul. Peste sute de ani, povestea s-a repetat la Suceava. In aceasta toamna, un vasluian in varsta de 42 de ani a caștigat 1900 de lei la pacanele intr-o sala de jocuri din fosta Cetate de scaun a Moldovei. Deși consumase și ceva alcool, a avut puterea sa nu mai joace. Și-a luat banii și a plecat spre casa unui prieten.… Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

