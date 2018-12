Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, in jurul orei 23.30, o echipa din cadrul Secției Rurale nr. 10 Valea Calugareasca a oprit, pentru verificari, un autoturism care circula pe o strada din satul Moara Noua. La volan, au depistat un adolescent din localitate, in varsta de 15 ani, care a declarat ca a luat autovehiculul…

- Accident mortal azi-noapte, in Bengesti. Un tanar din Baia de Fier a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat, fiind prins sub autoturism. Se afla singur in mașina. Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului și au intocmit un dosar penal pt ucidere din culpa. Articolul Accident MORTAL, azi-noapte,…

- Polițiștii Posturilor Gogoșu și Prunișor au depistat, ieri, un minor din comuna Jiana, județul Mehedinți, in timp ce conducea un autoturism pe DN56C, din direcția Mileni spre Jiana Mica, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. ...

- Un barbat de 29 de ani, din comuna Slatina, este cercetat de polițiști, intrucit conducea baut și fara permis o mașina. Individul a fost oprit pentru control astazi, la ora 02.30, pe strada Dogari din Falticeni. Respectivul a coborit de la volan și a fugit de la fața locului, insa a fost prins de polițiști.…

- La data de 4 noiembrie, în jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat un barbat, de 27 de ani, din Maguri Racatau, care circula cu autovehiculul pe DJ107 M, pe raza localitații Luna de Sus, având permisul de conducere…

- Sambata, 20 octombrie, o patrula din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Vadu Moldovei a oprit pentru control pe DN 2, in comuna Vadu Moldovei, autoturismul condus de un tanar de 22 de ani din județul Bacau. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii au constatat faptul ca tanarul are…

- Un barbat de 38 de ani, din Marginea, a ajuns la penitenciar, dupa ce magistrații de la Judecatoria Radauți l-au condamnat la 1 an și 2 luni de inchisoare cu executare, pentru conducerea unui vehicul cu permisul anulat. Barbatul a fost identificat aseara de polițiști, pe raza localitații de domiciliu.…

- La data de 07 octombrie 2018, politistii Sectiei 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe DJ 107 V, in apropriere de localitatea Alecus, l-au depistat pe un minor de 17 ani, din comuna Sona, in timp ce circula cu un ATV fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…