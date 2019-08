Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist mexican, care scria despre politie in statul plin de violenta Guerrero, a fost gasit mort in portbagajul unei masini, avand semne de tortura si ca a fost impuscat, a informat politia marti, conform Reuters.

- Cel putin 24 de oameni, intre care copii si femei insarcinate, au fost asasinati intr-o serie de presupuse atacuri tribale intr-o regiune izolata din statul insular Papua Noua Guinee (Pacificul de sud-vest), au anuntat miercuri media si autoritatile locale citate de Reuters si Efe. Atacurile…

- Doi militari americani, membri ai misiunii Resolute Support, au fost ucisi miercuri in Afganistan, relateaza Reuters, care citeaza o declaratie a misiunii desfasurate sub comandament NATO. Identitatea celor doi militari nu a fost dezvaluita deocamdata. Aceste incident aduce la cel putin sase numarul…

- Prima slujba oficiata în Catedrala Notre-Dame din Paris dupa incendiul din aprilie care a afectat lacașul de cult va avea loc sâmbata, scrie Mediafax citând Reuters.Prin organizarea acestei slujbe, preoții doresc sa demonstreze ca viața comunitații merge înainte, iar…

- Cel putin 19 persoane au fost ranite si mai multe cladiri au fost afectate, in urma unei explozii puternice produse vineri in orasul Linkoping, situat in sudul Suediei, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia de presa Reuters.Momentan nu se cunoaste cauza exploziei.

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, dupa ce vineri dupa-amiaza, un angajat nemultumit a deschis focul intr-un centru municipal din orasul Virginia Beach, SUA, informeaza Reuters.

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite in urma exploziei unei grenade in nord-estul statului Assam din India, dar nicio grupare insurgenta nu a revendicat pana acum atacul, a anunțat poliția indiana, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Se anunța un nou mega-protest #Rezist! Mii…