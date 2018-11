Stiri pe aceeasi tema

- In data de 02.11.2018 Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului Pestei Porcine Africane PPA la patru porci, dintr o gospodarie din satul Negrasi, comuna Negrasi, judetul Arges.Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din judetul Arges s a intrunit in aceasta…

- Virusul pestei porcine africane a aparut si in judetul Dolj. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane la un porc dintr-o gospodarie din satul Comanicea, comuna Secu. Potrivit ANSVSA, Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din judetul…

- Comunicat de presa Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București a confirmat apariția virusului de pesta porcina africana in Post-ul DAMBOVIȚA: Poziția oficiala a autoritaților, in cazul pestei porcine africane apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Prezența virusului pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat intr-o gospodarie, din judetul Giurgiu, respectiv in localitatea Branistari, comuna Calugareni, informeaza, duminica, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), relateaza Mediafax. „In urma confirmarii…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania, a doua ca marime din Europa, care apartine SC TEBU Consult Braila, unde exista aproximativ 140.000 de porci, potrivit informatiilor furnizate sambata, pentru…