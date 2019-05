Stiri pe aceeasi tema

- Decizie surpriza in dosarul „Gala Bute”: completul de 5 judecatori ce trebuia sa se pronunte cu privire la anularea condamnarii Elenei Udrea in dosarul „Gala Bute” a decis suspendarea procesului si sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).

- Toti agentii economici, cu exceptia intreprinderilor mici si mijlocii, vor fi obligati sa realizeze, o data la patru ani, un audit energetic pe intreg conturul de consum energetic, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta, initiat de Ministerul Energiei, informeaza AGERPRES . In prezent, companiile…

- Intr-o declaratie transmisa acestei agentii de presa, secretarul de stat ungar pentru maghiarii de pretutindeni, Arpad Janos Potapi, a sustinut ca autonomia este cea mai buna cale de asigurare a continuitatii existentei minoritatilor etnice. Minoritatea secuilor ''doreste o autonomie care sa-i permita…

- Cei care au un rol important in Justitie trebuie sa respecte Constitutia, a declarat, sambata, presedintele Senatului, rugat sa comenteze aprecierile pozitive ale presedintelui Parlamentului European la adresa Laurei Codruta Kovesi. "Eu sunt de acord ca femeile (...) trebuie sa joace un rol…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) propune modificarea normelor metodologice a Codului fiscal referitoare la regimul TVA aplicabil in cazul in care furnizorul/prestatorul realizeaza mai multe livrari/prestari catre clientul sau, pentru a fi in concordanța cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii…