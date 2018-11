Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei, prin Autoritata pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), a demarat o campanie prin care 3.600 de caini si 3.600 de pisici fara pedigree, cu detinator, vor fi sterilizati gratuit.

- ROmanii s-au speriat serios dupa ce au resimțit din plin efectele cutremurului din 20 octombrie. Vestea proasta este ca riscurile la care suntem supuși in eventualitatea unui nou seism sunt enorme, iar informația este confirmata chiar de catre specialiști.

- Gica Hagi a exlus Viitorul din lupta la titlu, dar o vede pe Dinamo in primele sase echipe ale Ligii 1 Betano, care se vor lupta pentru campionat. "Cainii" se afla pe locul 12 in clasament, la patru puncte de ultimul loc pe care se afla liderul FC Voluntari.

- Dinamo a pierdut in aceasta seara pe terenul lui Ademar Leon, scor 28-31, in al doilea meci din grupele Ligii Campionilor. Dinamoviștii au facut o prima repriza entuziasmanta, conducand la un moment dat cu un avans de 4 goluri, scor 13-9. Roș-albii au intrat la pauza cu un avantaj de doua goluri, 14-12.…

- Dinamo a pierdut pe terenul celor de la Poli Iași, 0-1, și a ajuns la a treia infrangere consecutiva in Liga 1. Meciul a dus la demiterea antrenorului Florin Bratu. (Detalii aici) Echipa alb-roșie a continuat prestația slaba din meciurile precedente, iar la Iași, jucatorii dinamoviști au jucat apatic,…

- Dinamo va juca sambata impotriva unei echipe a Craiovei pe care n-a reușit s-o bata niciodata pe terenul ei. Dinamo incepe cea mai neagra luna a sezonului, septembrie, cu o deplasare in "Vulcanul din Banie", cum se lauda oltenii. In ediția precedenta, roș-albii n-au reușit nici macar o victorie in 5…

- Urmatorul smartphone de top de la Huawei va fi aproape sigur numit Mate 20 si va fi lansat in toamna acestui an. Pana in prezent am primit doar detalii despre hardware-ul intern pe care telefonul il va integra, insa acum avem si o idee destul de clara despre design-ul telefonului, daca imaginile realizate…