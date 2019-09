Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Șofer cu “alcool la bord”, prins de polițiștii din Teiuș. Acesta s-a ales cu un dosar penal, dupa ce a fost oprit la un control, pe o strada din oraș Un barbat din Teiuș a fost oprit de polițiștii din oraș pe strada Horea, din localitate, acesta fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- Un politist din Londra a fost atacat cu o maceta joi seara de un barbat de 56 de ani si se afla intr-o „stare grava, dar stabila”, a anuntat politia, potrivit dpa. Politistul in varsta de 28 de ani, care a fost ranit la mana si la cap, este internat in spital 'intr-o stare grava, dar stabila', a precizat…

- Conducator auto depistat de polițiști sub influența substanțelor interzise In cursul nopții, in jurul orei 01.30, polițiștii Biroului Rutier Focșani au depistat un barbat, de 37 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul București din localitate. Barbatul a fost…

- Depistat in flagrant delict (Marți), in jurul orei 17.00, un barbat, de 27 de ani, din comuna Bolotești, a fost depistat in flagrant de proprietarul unui autoturism in timp ce sustragea bunuri din interiorul acestuia, ce era parcat pe o strada din municipiul Focșani. Din verificarile efectuate de polițiști…

- Miercuri, 10 iulie, ora 14.25, o patrula din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Adancata a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe D.J.208 D din satul Adancata, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia pe D.J.208D – D.C.…

- Primarul din comuna botosaneana Vorniceni, Teodor Leampar, a murit ieri seara pe scarile spitalului din Saveni. Acesta venise pentru un control de rutina, dar dupa ce a terminat analizele a cazut ca fulgerat.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, sambata, in jurul orei 20, politistii rutieri au depistat, cu ajutorul aparatului radar, un autoturism care se deplasa cu viteza de 127 km/h, pe DN 64, in localitatea Gradinari. "Intrucat conducatorul auto nu a respectat semnalul…

- Un echipaj de politie a facut semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe strada Calea Obcinilor din municipiul Suceava, insa soferul nu s-a conformat, motiv pentru care politistii au inceput sa-l urmareasca. Cand a fost oprit, barbatul fiind imobilizat si incatusat. „Intrucat emana…