Încă un guşat ieşean cu leafă grobiană. Iacătă-l! Hmm, daca ati uitat de acest abscons, personagiul ajuns nu se stie cum judecator CCR, desi are legatura cu dreptul doar vreo doi ani de avocatura la Vaslui inainte de 89, a fost doua mandate dipotat de Iasi, fiind de altfel iesean get-beget. Despre el mai spune aripa Oreste ca i-ar fi scris de altfel sesizarea depusa de Ciordache la CCR. Asta n-o credem, ca niciunul din cei doi nu e in stare sa scrie doua fraze logice despre drept, sa fim seriosi. Dar, in fine, altceva ne (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

