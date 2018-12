Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a fost Ziua Internationala a Persoanelor cu Handicap, iar in toate agentiile pentru ocuparea fortei de munca din tara au avut loc burse pentru ca aceasta categorie sa se integreze mai usor in munca.

- Numarul locurilor de munca disponibile in Romania, in trimestrul trei din 2018, a fost de 63.700, cu cele mai mari rate in administratia publica, alte activitati de servicii, respectiv in sanatate si asistenta sociala, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. La nivel…

- Din cei 219.327 de romani care au emigrat anul trecut, 108.261 erau tineri intre 15 și 34 de ani. Asta inseamna aproape jumatate din numarul total al emigranților, potrivit Institutului Național de Statistica. Viteza de depopulare a Romaniei de persoane tinere, apte de munca, este de 296 de cetațeni…

- Putini sunt oamenii care lasa ceva memorabil in urma lor, iar Ovidiu Joita vrea sa fie unul dintre ei. Desi are afaceri ce tind spre jumatate de milion de euro in 2018, el isi doreste ceva mai mult: si-a propus sa creeze prima scoala de SEO din Romania. Ideea s-a nascut, in primul rand, din…

- Compania Essential, fondata de Andy Rubin, s-a bucurat de investitii mari la inceput, insa primele sale produse nu au fost la fel de bine primite pe cat sugerau estimarile originale. Astfel, in loc sa creeze un nou smartphone, Essential se reorganizeaza acum in jurul unui nou proiect, un soi de asistent…

- AJOFM Alba organizeaza Bursa locurilor de munca pentru absolventi, in colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918”, in Sala de conferinte PAEM situata in Alba Iulia, strada Bucovinei, nr. 6 (Zona Piata Centru), incepand cu ora 9.30.…

- Parlamentul european a votat o lege care prevede reducerea medie a emisiilor auto cu 40% pana in 2030. Votul este criticat de industria auto care spune ca ținta este agresiva și va duce la concedieri masive in domeniu, , legea propunandu-și sa accelereze adoptarea mașinilor electrice.

- Economia romaneasca si-a temperat avansul in acest an, spre 4% din PIB, iar primele efecte incep sa se resimta in mediul de business, cele mai riscante trei sectoare din economie din punct de vedere al insolventelor fiind comertul, constructiile si industria prelucratoare. Numarul companiilor dizolvate…