Stiri pe aceeasi tema

- Virusul pestei porcine africane a aparut si in judetul Dolj. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane la un porc dintr-o gospodarie din satul Comanicea, comuna Secu, scrie Mediafax. Potrivit ANSVSA, Comitetul Local ...

- Virusul pestei porcine africane a aparut si in judetul Dolj. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane la un porc dintr-o gospodarie din satul Comanicea, comuna Secu.

- Pesta porcina africana se extinde in județul Buzau, dupa ce, sambata, a fost confirmat un nou focar de pesta porcina, in satul Amara, din comuna Balta Alba, județul Buzau, la o distanța de doar patru case de un alt focar confirmat la jumatatea lunii octombrie. Prefectura Buzau a transmis, sambata seara,…

- Al patrulea focar de pesta porcina africana a fost confirmat in județul Teleorman, intr-o gospodarie din comuna Ștorobaneasa, in apropierea Alexandriei. In multe gospodarii din județ se taie porcii, de teama extinderii virusului, scrie Mediafax.Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane la un porc, dintr o gospodarie din comuna Lucieni, satul Lucieni, judetul Dambovita,Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din judetul Dambovita s a intrunit in aceasta dimineata, pentru…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului de pesta porcina africana in judetul Dambovita, intr-o gospodarie din satul Lucieni, transmite News.ro.

- Centrul Local de combatere a bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit, duminica, dupa confirmarea pestei porcine in judet si a stabilit o serie de masuri, printre care stabilirea unei zone de protectie pe o raza de 3 km de la focar. Pesta a fost confirmata intr-o gospodarie din localitatea…

- Virusul pestei porcine africane a confirmat la 15 porci dintr-o anexa gospodareasca a unei stane, la 4 km de localitatea Tunari, din județul Ilfov, a anunțat duminica Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA). „Prezența virusului pestei porcine africane (PPA) a…