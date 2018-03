Stiri pe aceeasi tema

- ”Schimbam roțile avioanelor halucinant de des”, a spus directorul general al Tarom, Werner Wollf. Seful Tarom spune ca anvelopele avioanelor sunt schimbate aproape zilnic. Conducerea Aeroportului transmite ca s-au facut reparatii, insa pistele sunt totuși pline de gropi. "In Otopeni este nevoie…

- Linia directa de cale ferata dintre Aeroportul Otopeni si Gara de Nord ramane un vis pe hartie, desi era unul dintre angajamentele Romaniei pentru organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020.

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat, joi, la Targu-Mures, ca un milion de euro s-a investit in studii de fezabilitate pentru dezvoltarea unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta,transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Oficialul ungar a precizat ca a abordat acest subiect si cu ministrul român al Transporturilor, Lucian Sova. "Vreau sa vorbesc si despre un proiect foarte serios de dezvoltare economica. Avem posibilitatea sa facem o cale ferata cu de mare viteza între Cluj-Napoca si Budapesta.…

- Accidentul, spun polițiștii, a fost provocat de un barbat in varsta de 72 de ani, aflat la volanul unui Opel. Acesta circula dinspre Sacalaz spre Timișoara, iar la trecerea la nivel cu calea ferata acesta nu a putut opri la timp și a intrat in coloana de mașini ce aștepta la bariera. …

- Reprezentativa de fotbal U17 a Romaniei a plecat, ieri, spre Ungaria, unde va participa la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European din Anglia. Staff-ul format din Aurel Ticeanu, Adrian Vasii si Mihai Ianovschi jr. va miza pe un lot format din 22 de jucatori, dintre care patru legitimati…

- Grupul Volkswagen a ales Beijing drept orașul in care va lansa in premiera mondiala noul model Touareg, iar mașina va fi dezvaluita pe data de 23 martie 2018 și publicului din Romania in cadrul Salonului Internațional de Automobile București. Aflat in varful gamei de modele, Touareg exprima clar ambitiile…

- Comisia Europeana critica traseul stabilit in proiect, de ce punctul de plecare nu este la statia Piata Victoriei si s-a ales ruta ocolitoare de la statia existenta 1 Mai, ce trece pe la Romexpo. De altfel, traseul ales pentru linia de metrou ce va lega Bucurestiul de Otopeni a ridicat un mare semn…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR&" SA informeaza ca la aceasta ora circulatia feroviara este întrerupta temporar între stațiile Timișu de Sus și Predeal, dupa ce mai mulți arbori s-au prabușit pe liniile de cale

- Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investițiile la stadioanele Steaua, Arcul de Triumf, Dinamo si Giulești-Valentin Stanescu (Rapid). Cele patru au fost declarate stadioane de interes public si de importanta nationala pentru organizarea, la București, a unor meciuri din…

- La data de 10 martie 2018, politistii Serviciului Transporturi – Post Politie Transport Feroviar Alba Iulia, l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, imediat dupa ce a sectionat cablu de la reteaua se semnalizare si dirijare a caii ferate dintre Alba Iulia si Vintu…

- Deputatul bistrițean Ionuț Simionca (PMP) a vorbit astazi in cadrul unei conferințe de presa despre proiectul de lege care ar putea obliga administrația sa instaleze bariere la trecerile la nivel cu calea ferata. Alaturi de el s-a aflat astazi și președintele executiv al PMP, Eugen Tomac.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca pe sectia de cale ferata 903, Videle – Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, judetul Teleorman, circulatia feroviara se desfasoara cu restrictie de 20 km/h, iar intre kilometrii feroviari 44+500 – 45+000, ...

- In aceasta dimineata, angajatii CFR actioneaza pentru eliberarea gabaritului de pe Linia 2, dupa ce in zona Bailor Herculane au cazut mai multe stanci de pe versanti pe calea ferata.Potrivit informatiilor, zona respectiva se afla in evidenta personalului de specialitate pentru urmarire permanenta. In…

- Locomotiva unui tren care transporta circa 300 de oameni a luat foc in mers, in apropiere de gara Sihlea, din județul Vrancea. Mecanicul unui tren a observat focul și a anunțat la 112, dupa ce a vazut cum iese fum de la compartientul motor al locomotivei. Focul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane…

- CFR a lansat licitatia deschisa pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar realizarii liniei de cale ferata dintre Gara de Nord si Aeroportul Henri Coanda, proiect care parea usor de realizat, din moment ce presupunea construirea a doar 2 km de cale ferata in plus, a unui pasaj pe sub DN1…

- La sfarsitul saptamanii trecute in zona a avut loc un accident rutier in urma caruia si-au pierdut viata doua persoane, sot si sotie. Acesta nu este insa singurul de acest gen. Mai jos redam scrisoarea integral. "Domnului Marian SERBESCU, Prefect al Judetului Iasi Asociatia pentru Protectia Rutiera…

- Imagini de la accidentul din Cozmești in care au murit doi soți au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate in zona. Cuplul nu a avut nicio șansa de supraviețuire, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata pe calea ferata de trenul InterRegio Suceava – Bucuresti. In imagini se observa…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt...

- Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru perioada 2019-2020, a transmis CFR SA - administratorul retelei feroviare publice - la solicitarea MEDIAFAX.Citeste si: CTP…

- „Pentru 2018 se estimeaza elaborarea studiului de fezabilitate pentru stabilirea solutiei finale de realizarea a legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda si lansarea licitatiei pentru proiectul tehnic si executia lucrarilor. Pentru perioada 2019-2020 se estimeaza proiectarea…

- "Cyborgs" ("Kiborgy", in original), primul film de fictiune ucrainean despre razboiul impotriva separatistilor prorusi din Est, axat pe lupta teribila pentru aeroportul din Donetk, umple salile de cinematograf dintr-o tara marcata de patru ani de conflict, noteaza AFP. Aceasta drama cu accente patriotice…

- Vazuta, initial, ca o lucrare care va genera un profit urias, modernizarea caii ferate frontiera-Curtici-Arad a ajuns sa fie „lovitura de gratie” pentru societatea care a castigat licitatia. SC Euro Construct Trading ’98 SRL, caci despre aceasta firma este vorba, a ajuns in insolventa. Cu toate ca este…

- Locomotiva unui tren cu 50 de pasageri la bord s-a defectat și a ramas blocata pe calea ferata care leaga Targu Jiu de Craiova. O alta locomotiva a fost trimisa in ajutor, anunța autoritațile. Locomotiva trenului Regio 2092 s-a defectat, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Trenul a ramas blocat…

- CFR: Probleme tehnice pe magistrala Bucuresti-Timisoara Foto: wikipedia.org. Traficul feroviar pe magistrala Bucuresti - Timisoara va fi închis din cauza unei probleme la calea ferata, produsa exact în acelasi loc în care, în urma cu o saptamâna un tren încarcat…

- De la 1 martie, trenurile Regio care circulau pe ruta Hunedoara - Simeria vor fi retrase de CFR. In ultima luna si gara Hunedoarei a ramas inchisa, dupa ce tavanul i s-a prabusit. Calea ferata Hunedoara - Simeria are o istorie de peste 130 de ani.

- In data de data de 31.01.2018, in jurul orei 08:10, politistii Postului de Poliție T.F. Deva au fost sesizați de personalul C.F.R. cu privire la faptul ca la ieșirea din stația C.F.R. Deva, spre localitatea Mintia, intre dublele I si II ale caii ferate, se afla o persoana decedata. Politistii…

- Lotul național largit U18 de rugby in XV intra, de sambata, 3 februarie, in cel de-al doilea cantonament al anului, inaintea Campionatului European din primavara. Stagiul se desfașoara in doua etape: prima are loc intre 3-5 februarie, la Complexul Sportiv Navasart Snagov, județul Ilfov, iar a doua intre…

- Dupa mai multe accidente, unele dintre ele tragice, care ar fi trebuit sa determine Primaria Bistrița sa se grabeasca sa amenajeze bariere la trecerile la nivel cu calea ferata de pe teritoriul orașului, lucrurile par sa se miște cu viteza melcului. Abia acum, municipalitatea a licitat studiile de fezabilitate…

- Supraviețuire miraculoasa pentru un tanar din India, care a fost lovit de tren, dupa ce și-a facut un selfie pe calea ferata. Barbatul a fost grav ranit, dupa ce s-a apropiat prea mult de șine pentru a filma trenul. Shiva Kumar s-a plimbat pe calea ferata, in apropierea garii din Hyderabad, o localitate…

- Șoferii bistrițeni care trebuie sa traverseze zilnic trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Lucian Blaga vor avea nevoie de nervi de oțel inca o vreme buna. Asta pentru ca Primaria Bistrița abia acum cauta o firma care sa se ocupe de documentația tehnico-economica necesara modernizarii.

- Reprezentantii autoritatilor locale s-au deplasat, azi, la Ticau, pentru analiza oportunitatea amenajarii trecerii de cale ferata, care asigura accesul autovehiculelor la drumul judetean 108 A. In zona locuiesc peste 700 de persoane, la care accesul auto se face cu dificultate.

- Gica Hagi a facut un anunț important despre alegerile de la FRF: Ionuț Lupescu nu va candida la alegerile de la FRF, programate pe 18 aprilie. ”Nu știu ce v-a zis dumneavoastra, eu știu ce am auzit de la el. Inca nu e pregatit sau nu iși dorește, in momentul de fața, sa candideze. Așa ca, ce rost are…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat la Antena 3 ca fostul international Gica Popescu a devenit consilierul sau, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020. "In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa…

- Masina spulberata de tren, miercuri seara, in comuna clujeana Jucu. Soferul, un tanar de 27 de ani a ajuns de urgenta la spital, informeaza someseanul.ro Accidentul a avut loc la pasajul de cale...

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020, a anuntat miercuri seara șeful executivului.

- Auraș June Auraș June și Marcel Chiorean, de la Sporting Juniorul Vaslui, au fost convocați la lotul național Under 17 pentru o dubla amicala cu selecționata similara a Turciei. Sporting Juniorul Vaslui are doi jucatori convocați la lotul Romaniei Under 17. Este vorba despre Auraș June și Marcel Chiorean.…

- La data de 30 decembrie a.c.,ora 23.09, polițiștii Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 2M un autoturism ar fi parasit partea carosabila și s-a rasturnat. La scurt timp, polițiștii au identificat conducatorul auto, un barbat, de 28 ani, din județul Constanța,…

- Un șofer al unui autoturism cu numere de Cluj a devenit, fara sa iși propuna, viral pe internet, dupa ce și-a parcat mașina pe calea ferata. Și nu oriunde, ci chiar in drumul Mocaniței din Moldovița.

- Aproape 100 de oi si doi magari care se deplasau pe calea ferata au fost ucise, marti, dupa ce au fost lovite de un tren Interrgio, in zona localitatii Cristesti, in apropiere de Targu Mures. 'In cursul zilei de azi, in jurul orei 12.00, pe ruta dintre Targu Mures si Ungheni, un tren a lovit…

- De un adevarat macel a avut parte un cioban, din județul Mureș. Un trem InterRegio care se indrepta spre Budapesta a spulberat o turma de circa o suta de oi. Mioarele nu au avut nicio șansa in fața bolidului de fier.