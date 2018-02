Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Petrache susține ca nu trebuie oprita lupta impotriva corupției, dar susține ca este nevoie de o lege a raspunderii magistraților.Citește…

- Liberalii ies la atac, dupa ce Curtea Constituționala a declarat parțial neconstituționala Legea raspunderii magistraților. Liberalii solicita ca inainte de a se discuta despre modificarile cerute de CCR sa fie consultata Comisia de la Veneția, așa cum cer și oficialii europeni. Citește și:…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis, marți, dupa ce au analizat Legea 303/2004 privitoare la raspunderea magistraților ca o parte dintre articole sunt neconstituționale. Din acest punct legea se va intoarce la Parlament, acolo unde trebuie pusa in acord cu decizia Curții Constituționale.”In…

- Dan Barna, președintele USR, a spus despre guvernul Dancila ca este unul menit doar sa satisfaca susținatorii din partid ai liderului Liviu Dragnea. Așa se explica, spune președintele USR, numirile facute de PSD dar și faptul ca persoane nepregatite și controversate ajung sa conduca ministere. Dan Barna,…

- Proiectul privind Legile Justiției a incins spiritele atunci cand a atins cel mai sensibil punct pentru magistrați - raspunderea materiala. Daca toate legile stabilesc raspunderi pentru activitațile instiuțiilor dintr-un stat, fie ca este vorba despre funcționari ai statului, medici sau avocați, oameni…

- Și președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, a criticat votul din Parlamentul de la București, privind modificarea legilor justiției. In opinia lui, independența magistraților din Romania este in pericol.

- Mircea Badea s-a aratat mulțumit, marți seara, de Legea raspunderii magistraților care a trecut de plenul Senatului. "Sunt foarte bucuros pentru Legea raspunderii magistraților, care a ieșit exact cum...

- ”Ai un vecin care te uraște și care te paraște ca ai fi un evazionist, ca altfel nu ai putea sa ai o asemenea casa... el sta intr-una mai mica, primita n regimul comunist de la Stat, care o confiscase de la un chiabur. Intr-o dimineața, la ora 6.00, te trezești cu mascații la ușa: iți prezinta…

- Dupa ce Legea a trecut de plenul Senatului, Mircea Badea s-a aratat foarte mulțumit de actul normativ. El a subliniat ca mai mulți politicieni de la PSD și ALDE au dat dovada de curaj și au trecut peste Liviu Dragnea care e ”foarte moale”. "Sunt foarte bucuros pentru Legea raspunderii magistraților,…

- Președintele țarii, Igor Dodon a reacționat negativ la remanierile propuse in cadrul Guvernului. Șeful statului a scris pe pagina sa de facebook ca persoanele propuse sunt oportuniste si lipsite de profesionalism.

- Uniunea Salvați Romania va contesta cu toate mijloacele disponibile statutul magistraților. Președintele USR a declarat ca juriștii partidului lucreaza la depunerea unei contestații la CCR dar in paralele vor susține și acțiunile civice. Uniunea Salvați Romania va contesta cu “toate mijloacele disponibile”…

- La votul final, din sala a lipsit intreaga opoziție și legea a trecut cu 80 de voturi pentru și niciun vot impotriva, potrivit stiripesurse.ro. Fața de varianta de la Camera Deputaților, in Senat s-au facut o serie de modificari la articolul 96, cel care reglementeaza raspunderea magistraților și…

- Presedintele comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a avut o replica dura dupa ce magistrati din Capitala si intreaga tara au protestat fata de modificarile propuse. Deputatul PSD contrazice acuzatiile aduse de catre magistrati si sustine ca modificarile propuse nu aduc atingere…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, luni, la Parlament, ca magistratii nu au dreptul, prin lege, sa protesteze si a spus ca, oricum, nu i se pare normal sa se manifesteze...

- "Magistratii sunt parte a societatii care, dincolo de statut, atunci cand au nemultumiri si atentioneaza asupra unor iminente si majore disfunctii de sistem, prin initierea unor reglementari, trebuie sa le faca cunoscute prin modalitati care sa nu afecteze profesia, prestigiul, interesele pentru…

- Intre cele 30 de amendamente depuse la Statutul magistraților (Legea 303/2004), senatorul Șerban Nicolae propune și abrogarea unei prevederi care “taie” din atribuțiile președintelui, la numirea procurorilor -șefi. Astfel, senatorul propune ca șeful statului sa nu mai poata refuza (nici macar o singura…

- Legea 303/2004, prima din calupul legilor justiției, a trecut de Camera Deputaților și merge la Senat. Aici, senatorul Șerban Nicolae a venit cu o serie de amendamente, fața de varianta din camera inferioara. Principalele modificari apar la raspunderea penala și pecuniara a magistraților și se introduce…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, pregateste 'asaltul final' la legea raspunderii magistratilor. Acesta a anuntat faptul ca a depus a depus 30 de amendamente la proiectul pentru modificarea statutului judecatorilor și procurorilor.Citește și: Cine a fost Alina Ciucu, tanara ucisa la metrou-„Era…

- Printre protestatarii care au manifestat duminica in Piața Victoriei s-a aflat și celebrul luptator multiplu campion internațional Daniel Ghița, care a cerut o lege pentru raspunderea magistraților. Fostul campion K1 susține legea raspunderii magistraților și prin prisma faptului ca ca este victima…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a spus ca în rândul magistraților se simte presiune „Am crescut vechimea pe care trebuie sa o aiba judecatorii din DNA și DIICOT, cu acea vechime minima de opt ani. Eu cred ca toate aceste…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legilejustitiei i-a criticat miercuri seara, la finalul dezbaterii legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, pe reprezentantii opozitiei care au încercat sa blocheze dezbaterea actului normativ, sustinând ca modul…

- Lucrarile Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a respins astazi un amendament la proiectul de modificare a legii privind organizarea judiciara, care prevedea desfiintarea instantelor militare. Acelasi proiect mai prevede…

- Deputatul PSD Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, anunța ca prima lege din pachetul dezbatut in comisie, 303/2004, privind statutul judecatorilor și procurorilor, va intra la vot in Camera Deputaților miercuri, 6 decembrie.Modificarile la Legea 303/2004…

- ALDE nu sustine prevederile privind raspunderea magistratilor adoptate de comisia parlamentara privind Legile Justitiei, deoarece le considera inoperante, a declarat deputatul Steluta Cataniciu, vicepresedinte al partidului, intr-un comunicat remis duminica. „In calitatea mea de membru al Comisiei speciale…

- ALDE nu susține prevederile privind raspunderea magistraților adoptate de comisia parlamentara privind Legile Justiției, deoarece le considera inoperante, a declarat deputatul Steluța Cataniciu, vicepreședinte al partidului, intr-un comunicat remis duminica AGERPRES. "În calitatea…

- Nemultumirea deputatului Liviu Plesoianu vine din partea Comisiei speciale pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, care a votat miercuri, 29 noiembrie, noua forma a articolului 96 din legea 303/3004, articol care stabileste raspunderea magistratilor.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire din cotidianul Național referitoare la intenția Guvernului Tudose de a ii responsabiliza pe funcționarii din ANAF, pe modelul legii raspunderii magistraților, astfel incat sa poata fi stopat blocajul existent in economie.Național:…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu, fost ministru al Justiției, a criticat, joi, decizia Comisiei speciale parlamentare pe legile Justiției de abrogare a prevederii potrivit careia președintele Romaniei putea refuza o data numirea magistraților, susținand ca in acest fel s-a rupt echilibrul dintre Președinție…

- Presedintele a fost excus din procesul de numire a magistratilor Parlamentarii din comisia speciala privind legile justitiei au adoptat abrogarea articolului care prevede ca presedintele poate refuza, o singura data, numirea judecatorilor si procurorilor care au promovat examenul de capacitate.…

- Modificarea Legii raspunderii magistraților continua sa starneasca controverse aprinse in peisajul justiției din Romania. In timp ce unii clameaza neceseitatea imediata a unei asemenea legi, ații susțin ca acest lucru ar ingradi libertatea magistraților. Caz concret: judecatoarea Andreea Ciuca, presedintele…

- Judecatoarea Andreea Ciuca, presedintele Asociatiei Magistratiei, anunta ca organizatia pe care o conduce se opune modificarii textului de lege care prevede raspunderea magistratilor, pentru ca propunerile Coalitiei ar fi neconstitutionale."Am facut și noi trimitere la decizia CCR 80/2014,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „În permanenta sunt îngrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in opinia sa, nu exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar "facut", acest aspect fiind de fapt, in opinia sa, in beneficiul politic al președintelui Klaus...

- Secretarul general-adjunct, Codrin Stefanescu, a prezentat, vineri, cum ar urma sa se aplice viitoarea lege a raspunderii magistratilor, persoanele acuzate putand sa aiba instrumentele necesare a merge impotriva procurorului lor de caz.