- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat, joi, pe Facebook, un nou transfer de la PSD. Este vorba de Damian Florea, fost parlamentar ALDE, trecut in martie 2018 la PSD si care acum a ajuns la Pro Romania. "Noul nostru coleg deputat Damian Florea - Grupul ProRomania din Camera Deputatilor a crescut…

- Partidul condus de Victor Ponta (Pro Romania) a hotarat sa voteze motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Deputatul Adrian Pau a declarat ca Romania trebuie sa fie condusa de alti oameni. ” Eu personal si toti colegii mei vom vota motiunea de cenzura. Consider ca cei care ne conduc astazi…

- Cu o saptamana inainte de votul la moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila cei de la Pro Romania anunța ca au mai transferat un parlamentar PSD. Deputatul Damian Florea a semnat o adeziune la Pro Romania:”Noul nostru coleg deputat Damian Florea - Grupul ProRomania din Camera Deputatilor…

- PNL, USR, PMP și UDMR au ajuns, marți, la o ințelegere privind depunerea unei moțiuni de cenzura care sa demita intregul Guvern Viorica Dancila.Moțiunea va fi depusa azi in Parlament, iar pentru dezbatere și vot legea prevede un termen de maximum 8 zile de la depunere. Pentru rasturnarea…

- Deputatul PSD Mihai Valentin Popa a anunțat ca va activa in formațiunea condusa de fostul premier Victor Ponta. Valentin Popa, ales in Brașov, a mai plecat din PSD și anul trecut pentru a fi la Pro Romania, insa dupa 48 de ore s-a intors la social-democrați. Transferul are loc inaintea…

- Un deputat PSD a informat, marți, conducerea Camerei Deputaților, ca va activa in grupul Pro Europa, condus de fostul premier Victor Ponta.Deputatul PSD Mihai Valentin Popa, ales in Brașov, a mai plecat odata din PSD anul trecut și a trecut la Pro Romania, iar dupa 48 de ore s-a intors in…

- Inca nu s-au liniștit apele in partide, dupa aflarea rezultatelor de la alegerile europarlamentare. Dupa ce deputatul Mihai Mohaci a anunțat oficial ca a revenit la Partidul Pro Romania, iata ca și deputatul fagarașean Mihai Popa a luat aceeași decizie. Mohaci și Popa au mai avut o tentativa de a ingroșa…

- Deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al partidului și secretar al Camerei Deputaților, a declarat marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca PSD-ALDE dețin majoritatea necesara adoptarii legilor și a exclus o negociere cu cei 21 de parlamentari Pro Romania, dupa oferta lansata de fostul premier…