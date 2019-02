Inca un deputat lasa PSD pentru Pro Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat sâmbata, la un post TV, referitor la demisiile din aceasta saptamâna, ca formațiunea urmeaza sa faca în urmatoarele zile un transfer de alți parlamentari, precizând ca aceste plecari nu au cum sa îngenuncheze „un…

- Adrian Pau a anunțat sambata ca parasește PSD. El a explicat ca a așteptat un an și jumatate ca PSD sa iși revina, dar ca speranța lui și a multor romani s-a naruit. Spune ca nu mai crede in programul de guvernare al colegilor lui social democrați. „In urma cu un an și jumatate, conducerea…

- Deputatul PSD de Timiș, Adrian Pau, a demisionat din PSD și a anunțat ca trece la Pro Romania, dupa ce mai mulți parlamentari au plecat in ultimele zile din partidul condus de Liviu Dragnea și s-au transferat la partidul condus de Victor...

- „Am decis ca de astazi sa ma alatur echipei Pro Romania, o echipa in care cred si in care se regasesc multi dintre prietenii alaturi de care am luptat in 2016 pentru scorul istoric reusit de PSD. Plecarea mea la Pro Romania nu inseamna abaterea de la principiile social-democratiei ci, din…

- Trecerea lui Adrian Pau, deputat PSD de Timiș, la Pro Romania a dus la depașirea ALDE in ceea ce privește numarul deputaților.Daca ALDE, partidul care face Coaliție cu PSD, are 19 deputați, de astazi, Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta a ajuns la 20 de deputați. Citeste si…

- Deputatul PSD de Timis, Adrian Pau, a demisionat din PSD si a trecut la Pro Romania. In ultimele trei zile, Mihai Tudose, Georgian Pop, Oana Silvia Vladuca si Corina Bogaciu au lasat PSD pentru partidul lui Victor Ponta. Numarul parlamentarilor Pro Romania se ridica in acest moment la 20.

- Adrian Pau, deputat PSD de Timiș, a demisionat din PSD și a anunțat ca trece la Pro Romania, partid condus de Victor Ponta.In ultimele zile, mai mulți parlamentari au parasit PSD in favoarea partidului condus de fostul premier. Citeste si Președinte de partid: 'Ponta și baronii sai…

- Silvia Vladuca, deputat PSD de Dambovita, il urmeaza pe Adrian Tutuianu si se inscrie in Pro Romania. Este al treilea deputat pe care il pierde PSD in ultimele zile. Iata postarea pe Facebook a noului parlamentar din grupul Pro Romania: ,,Partidul Social Democrat a fost ocupat și luat in posesie de…