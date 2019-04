Stiri pe aceeasi tema

- Conform presei din Italia, decesul lui Luigi Massi s-a produs in urma unui atac de cord. El era seful atelierului de creatie de la Versace. Massi a lucrat 34 de ani pentru Versace și a imbracat vedete precum Uma Thurman, Angelina Jolie, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Amal Clooney sau Kendal Jenner,…

- Designerul francez Simon Porte a lansat, pentru brandul sau Jacquemus, un model de poseta in miniatura, care pare sa fie noua senzatie in lumea modei. Brandul a enumerat obiectele ce pot incapea in noul accesoriu cu un diametru de doar cativa centimetri.

- Celebritati din lumea modei, actori si actrite, printre care Donatella Versace, Victoria Beckham, Marion Cotillard, Antonio Banderas, Diane Kruger, Gigi Hadid, i-au adus un omagiu superstarului modei Karl Lagerfeld, care a murit, marti, la varsta de 85 de ani, informeza News.ro.Citește și:…

- Karl Lagerfeld, unul dintre cei mai importanți creatori de moda, a murit la 85 de ani, relateaza Le Figaro. Lumea modei plange disparitia creatorului german, Karl Lagerfeld, care a murit marti la pranz la varsta de 85 de ani, potrivit revistei Closer, citata de cotidianul spaniol ABC.…

- Karl Lagerfeld a fost murit marti dimineata, la American Hospital, din Paris, precizeaza romaniatv.net.Celebrul designer avea 85 de ani, iar in ultimele trei decenii a indeplinit functia de director de creatie al casei Channel.Karl Lagerfeld a fost murit marti dimineata, la American Hospital, din Paris.…

- Karl Lagerfeld, creatorul casei Chanel a murit marti la varsta de 85 de ani, anunta Paris Match, potrivit B1 TV. El fusese internat de urgenta luni seara la un spital din Paris.O adevarata legenda a modei internationale, Karl Lagerfeld conducea casa de moda Chanel din 1983. Zvonuri…

- Lumea muzicii e din nou in doliu! Rapperul britanic Blaine Cameron Johnson, cunoscut sub pseudonimul Cadet, a avut parte de o moarte fulgeratoare, la doar 28 de ani.Cadet a decedat sambata intr-un teribil accident de mașina, inainte de miezul nopții.

- In curand, perioada celor mai mari fashion week-uri din lume va incepe. Toti oamenii din domeniu vor calatori de la New York la Londra. De acolo se vor indrepta spre saptamana modei care are loc la Milano, iar ultimul stop va fi la Paris. Pe harta marilor saptamani ale modei, se mai adauga inca un eveniment…