Inca un cutremur in zona Vrancea, dupa cel de 4,2 grade, de sambata seara Pamantul s-a miscat din nou in zona Vrancea, cunoscuta drept cea mai activa din punct de vedere seismic din tara, de aceasta data cutremurul fiind inregistrat de aparate in dimineata acestei ultime zile a saptamanii. Mai exact, seismul s-a produs duminica, la ora 9 si 59 de minute, la o adancime de 118 kilometri, conform […] Inca un cutremur in zona Vrancea, dupa cel de 4,2 grade, de sambata seara is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pamantul s-a cutremurat in doua randuri, in decurs de doar cateva ore, in zona Vrancea, cunoscuta drept cea mai activa din punct de vedere seismic de pe suprafata tarii. Ambele miscari telurice s-au inregistrat in judetul Buzau. Primul dintre ele a avut loc la primele ore ale diminetii de vineri, mai…

- Noul Centru national de radioterapie inaugurat, miercuri, la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Baia Mare va putea asigura tratarea oricarui pacient din tara, a declarat, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, prezenta la eveniment. „Oricarui pacient care are asigurare…

- Concursul de creatie literara pentru elevi „BOGDANIA”, editia I, 2019 In anii anteriori, mai multi elevi de Scoala Gimnaziala din tara au fost premiati in cadrul Festivalului – concurs national de creatie literara Bogdania, la sectiunea pentru copii. De aceea consideram ca necesar si benefic sa organizam,…

- Pamantul s-a cutremurat in doua randuri, la primele ore ale acestei ultime zile a saptamanii. Ambele seisme au avut loc in judetul Buzau si au fost cutremure de adancime. Cea mai recenta miscare telurica a avut loc la ora 04:47. Seismul a avut 3,5 grade pe scara Richter, din cate au anuntat specialistii…

- Rata somajului pentru luna februarie in judet este de 4,03%, peste media la nivel national, in baza de date a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea regasindu-se 5.540 de someri, potrivit reprezentantilor institutiei. ‘La nivelul judetului Vrancea, avem un numar de 5.540 de…

- Alertati despre producerea unui incendiu la cladirea unei unitati de invatamant din Ivancesti, localitatea Bolotesti, pompierii vranceni au mers catre locul interventiei cu trei masini echipate cu apa si spuma, dar si cu o autospeciala destinata interventiilor la inaltime. Ajunsi la fata locului, salvatorii…

- Informații despre tensiunile majore intre liderii PSD au inceput sa apara miercuri, dupa ședința Comitetului Executiv al partidului de marți seara. Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, l-a atacat frontal pe liderul PSD in ședința CEX de marți seara, reproșandu-i Liviu Dragnea ca nu se consulta cu nimeni…

- S-a miscat pamantul, in cursul dupa-amiezii acestei prime zile a saptamanii. Cutremurul s-a produs in zona Vrancea, cunoscuta drept cea mai activa din punct de vedere seismic de la nivelul intregii tari. Este vorba despre o miscare telurica de 3,8 grade, estimata initial la 3,5 grade pe Richter. Cutremurul…