- ULTIMA ORA!Un nou cutremur a mișcat Romania:Vezi magnitudinea anunțata de specialiști Un cutremur s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 145 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea…

- Un cutremur s-a produs joi in judetul Vrancea, fiind al doilea seism inregistrat in interval de sase ore. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel de-al doilea cutremur s-a produs joi in judetul Vrancea, la ora 19,37, fiind al doilea seism inregistrat in interval…

- Trei cutremure au avut loc in Muntenia, județul Ialomița, in ultima ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 14.15, in Muntenia, județul Ialomița, cu magnitudinea…

- Cutremurul a avut loc la ora 5.05, in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, avand magnitudinea de 3,8 pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la o adancime de 123 kilometri. Seismul ...

- Un cutremur a avut loc, miercuri seara, in județul Brașov, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in jurul orei 20.16, la o adancime de 2 kilometri. Acest…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 15.53, in județul Vrancea, la adancimea de 124 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Nehoiu (34km), Covasna…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:28, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Hotnews. Seismul a avut loc la o ...

