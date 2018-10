Stiri pe aceeasi tema

- Inca un cutremur in Muntenia, județul Ialomița, al patrulea in decurs de o ora și 15 minute – Inca un cutremur, cu magnitudinea 2 pe scara Richter, s-a produs in Muntenia, județul Ialomița, fiind cel de-al patrulea seism in decurs de o ora și 15 minute. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare…

- Trei cutremure au avut loc in Muntenia, județul Ialomița, in ultima ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 14.15, in Muntenia, județul Ialomița, cu magnitudinea…

- Cutremurul a avut loc la ora 5.05, in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, avand magnitudinea de 3,8 pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la o adancime de 123 kilometri. Seismul ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 4.38, in zona seismica Vrancea, județul Brașov, la adancimea de 62 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Intorsura…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, vineri, in jurul orei 17.00, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17.06 in zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in județul Vrancea, la adancimea de 141 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 15.53, in județul Vrancea, la adancimea de 124 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Nehoiu (34km), Covasna…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter s-a produs joi seara, la ora locala 20:51, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 132 de kilometri,…