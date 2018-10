Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit, duminica dimineata, seismul produs in Romania la magnitudinea de 5,8 pe scara Richter. Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri.

- Un cutremur puternic, cu magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs, duminica dimineata, in Romania, arata datele Institutului National pentru Fizica pamantului. Seismul a fost resimtit si in Capitala.

- Un nou cutremur, cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, s-a produs luni, in jurul orei 16.45, in zona Vrancea, la o adancime de 136 de kilometri, conform scenariului Exercitiului national "Seism 2018", au anuntat organizatorii. "Cea mai afectata zona este, si de aceasta data, municipiul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața, la ora 5.50, in judetul Covasna, la adancimea de 99 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs la o adancime…

- Un nou cutremur s-a inregistrat, duminica dimineața, in județul Vrancea, cu magnitudinea 3 pe scara Richter.Seismul a fost inregistrat la ora 4.22, la o adancime de 104 kilometri. Seara trecuta, in jurul orei 22.00, un alt cutremur s-a inregistrat in zona seismica Vrancea, județul Buzau,…

- Un cutremur a avut loc, miercuri seara, in județul Brașov, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in jurul orei 20.16, la o adancime de 2 kilometri. Acest…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:28, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Hotnews. Seismul a avut loc la o ...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:28, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Hotnews. Seismul a avut loc la o ...