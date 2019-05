Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 28 mai, ora 14:00 – 29 mai, ora 02:00 vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Maramures, Oltenia, Transilvania, nordul Munteniei, precum si nord-vestul Moldovei: frecvente descarcari electrice, grindina, vijelii si averse torentiale. Instabilitatea atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru mai bine de jumatate din țara incepand de astazi, de la ora 14.00, pana maine, la ora 2.00. „In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Meteorologii anunta ca, pana in 1 iunie, in toata tara vor fi averse, chiar si cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie si izolat grindina. De altfel, de marti, de ora 14.00, si pana miercuri, la ora 2.00, va fi in vigoare un Cod galben de ploi torentiale, descarcari…

- Instabilitate atmosferica accentuata in urmatoarea perioada Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo pentru intervalul 28 mai, ora 11 - 01 iunie, ora 10. Astfel, temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata, marti (28 mai) si miercuri (29 mai) îndeosebi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni noi atentionari cod galben de vijelii si ploi torentiale, pentru aproape toate judetele din tara, valabile pana marti. INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 20 mai, ora 11 – 21 mai, ora 22 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, doua atentionari cod galben de vijelii, pentru judete din mai bine de jumatate de tara, valabile pana marti dimineata, la ora 06.00. Prima atentionare cod galben de furtuni intra in vigoare duminica, la ora 16.00, expira luni dimineata,…

- ANM: Atentionari de instabilitate atmosferica accentuata Foto: Arhiva. Meteorologii au emis doua noi atentionari de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa însemnate. Potrivit primei atentionari, începând de duminica dupa-amiaza, de la ora 16:00, pâna…

- Interval de valabilitate: 27 aprilie, ora 15 – 28 aprilie, ora 04 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate; Zone afectate: conform textului și harții; In dupa-amiaza zilei de sambata (27 aprilie) și pe parcursul nopții de sambata spre duminica (27/28 aprilie),…