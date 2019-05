Stiri pe aceeasi tema

- Franța a confirmat ca va lua "toate masurile necesare" pentru a preveni Irakul din a aplica pedeapsa cu moartea cetațenilor care au luptat pentru organizația terorista Stat Islamic, potrivit mediafax"Franța se opune pedepsei cu moartea, aplicata in orice moment și in orice loc", a declarat…

- Doi membri ai gruparii extremiste Stat Islamic au fost ucisi dupa ce au intrat in Irak din Siria vecina, a declarat marti un oficial din domeniul securitatii, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro."O unitate a armatei irakiene a ucis doi membri ai DAESH (Statul Islamic - n.r.) care s-au infiltrat…

- Pe langa cele 514 verdicte de vinovatie deja emise, impotriva unor barbati si femei, dosarele a 202 jihadisti prezumati sunt in instructie, in timp ce 44 de acuzati sunt in curs de judecare, a adaugat Curtea suprema intr-un comunicat.De asemenea, 11 persoane au fost achitate si eliberate,…

- Organizatia terorista Stat Islamic a publicat un videoclip in care apare un barbat despre care se spune ca este chiar liderul gruparii, Abu al-Baghdadi. Daca este adevarat, ar fi prima inregistrare video dupa cinci ani cu Abu al-Baghdadi, despre care si rusii si americanii au spus, in repetate randuri,…

- Irakul a propus tarilor membre ale coalitiei internationale antijihadiste sa le judece cetatenii suspectati ca s-au alaturat Statului Islamic (SI) in schimbul sumei de cel putin doua miliarde de dolari, au declarat rerezentanti guvernamentali pentru AFP.

- Problema intoarcerii in tara de origine a celor aproximativ 1.000 de jihadisti aflati in prezent pe mana fortelor kurde din Siria este foarte sensibila in opiniile lor publice.Parisul, de exemplu, nu a pus in aplicare, pana in prezent, un plan de repatriere a jihadistilor francezi din Siria…

- Mii de arme de asalt, grenade si aruncatoare de grenade, munitie, statii si telefoane mobile au fost capturate dupa cucerirea ultimei redute din Siria a gruparii Stat Islamic.Satul de la granita cu Irakul a fost eliberat saptamana trecuta, dupa un asediu de patru luni.

- Un tribunal din Serbia a condamnat sapte persoane, trei dintre ele in absentia, la pedepse de pana la 11 ani de inchisoare pentru ca s-au alaturat organizatia Stat Islamic si pentru ca au conspirat pentru recrutarea de persoane pentru a lupta alaturi de gruparea jihadista in Siria si in alte parti,…