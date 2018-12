Încă un cetăţean canadian este dat dispărut în China "Lucram intens pentru a afla unde se afla", a adaugat el, despre acest cetatean care locuia in China.



"Suntem informati ca un cetatean canadian ne-a contactat pentru ca a fost interogat de autoritatile chineze", a declarat miercuri ministrul de externe canadian, Chrystia Freeland, in cursul unei conferinte de presa la Ottawa.



"Nu l-am putut contacta de cand ne-a avertizat. Lucram intens pentru a afla unde este si am ridicat problema pe langa autoritatile chineze ", a adaugat ea.



Potrivit cotidianului canadian Globe and Mail, Michael Spavor conduce o agentie de turism… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

